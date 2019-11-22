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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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eSpor
22.11.2019 - 13:32, Son Güncelleme:

Teamfight Tactics: Elementlerin Yükselişi Dereceli Sezonu başladı!

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Teamfight Tactics: Elementlerin Yükselişi Dereceli Sezonu başladı!

League of Legends’ın stratejik oyun modu Teamfight Tactics’e geçtiğimiz haftalarda Elementlerin Yükselişi – Set 2 güncellemesi dereceliler kapalı olarak gelmişti.  21 Kasım tarihinden itibaren ise yeni heyecanlar ve yeniden yükselme hedefleriyle TFT Elementlerin Yükselişi yeni dereceli sezonu açıldı. Yakın diyar, yeni sınıflar ve elementler ile rekabet ve heyecan dolu mücadelelere sahne olacak.

League of Legends’ın Taktik Savaşları olarak bilinen oyun modu Teamfight Tactics (TFT), beraberinde büyük değişiklikler getiren “Teamfight Tactics: Elementlerin Yükselişi” güncellemesiyle 6 Kasım 2019’da oyuncularla buluşmuştu. Zafere giden yolda pek çok yeniliğin keşfedileceği TFT güncellemesi, artık dereceli oyun modunda da aktifleşti.

Monster TFT Turnuvasıyla rekabetin ateşi yükseldi!

Riot Games, dereceli sezon başlangıcını düzenlediği yeni bir turnuvayla da taçlandırdı. TFT: Elementlerin Yükselişi dereceli sıraların açılmasıyla rekabet arayan TFT oyuncuları için heyecanın bir an olsun düşmediği Monster TFT Turnuvası düzenlendi. Bu kapsamda League Partner Programı üyeleri arasından en yüksek eşleştirme seviyesine sahip 16 yayıncı, Monster TFT Turnuvasına katıldı.

16 yayıncının kozlarını paylaştığı ilk ayakta son 8’e kalan yarışmacılar final maçları için tekrar bir araya geldi. Final aşamasında 5 maç üzerinden puan toplayan yayıncılar gün sonunda sıralamalarına göre ödüllere kavuştu. Son 8'e kalan her yayıncının ödül havuzundan pay alabildiği turnuva, iki gün boyunca devam etti.

Turnuva kapsamında katılımcılar, gruplar ve sıralama ise şu şekilde oldu:

1.Sıra: BSTLN

2.Sıra: KANJUGEN

3.Sıra: NYUGAMINGTV

Grup 1

HolyThoth

bstln

Bahtam

BilecikSoul

Realvivien

Uthenera

PBY Kaptan

Grup 2

JustWoven

kanjugen

PsikoLoL

FujitoraHS

LEVO

TheFlyingRam

Oyunbros

Stratera

Teamfight Tactics mobile geliyor!

Riot Games, League of Legends’ın 10. yılı kapsamında yaptığı açıklamada TFT’nin mobil versiyonunun da geliştirildiğini ilan etmişti. 2020'nin ilk çeyreğinde mobil cihazlara çıkacak oyun için ön kayıtlar başladı.

 

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