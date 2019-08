Team OG’nin sansasyonel şampiyonluğu belgesel oldu

The International 8 Dota 2 şampiyonu ve espor tarihindeki en büyük para ödülü olan 11 milyon doları kazanan takım unvanına sahip Team OG’nin turnuva öncesi ve sonrasında yaşadıkları ‘’Against the Odds’’ belgeselinde mercek altına alındı.

Emmy ödüllü Red Bull Media House, 705 Hollywood ve Ten100 tarafından hayata geçirilen belgesel, bu ay başlayan ve 31 milyon dolarlık ödül havuzuyla Fornite Dünya Kupası’nı geride bırakan The International 2019’un öncüsü olacak. Team OG de bu turnuvada tahtını koruma amacıyla sahada olacak. The International 8 Dota 2 şampiyonu ve espor tarihindeki en büyük para ödülü olan 11 milyon doları kazanan takım unvanına sahip Team OG’nin ilham verici hikayesi belgesel oldu. Bir grup oyun oynayan insanın nasıl bir efsane haline geldikleri ‘’Against the Odds’’ belgeselinde mercek altına alındı. Espor tarihinin en etkileyici hikayesinin anlatıldığı belgesele redbull.com/againsttheodds adresinden ulaşılabiliyor.

The International 2018 turnuvasından 2 ay önce Team OG takımı kendilerini parçalanmış bir halde buldu. Takımın kurucusu ve kaptanı rakip takıma transfer oldu. Anahtar oyuncularından birisi de kaptanı takip etti. Bir diğer oyuncuları ise mental sorunlar nedeniyle oyunu bıraktı. Bu gelişmeler espor tarihinin en çok konuşulan hikayesinin yaşanmasına sebep oldu.

‘’Against the Odds’’ belgeseli, 5 espor oyuncusu ve koçlarının hiç şans verilmemesine rağmen nasıl başarıya ulaştıklarını anlatıyor ve sadece espor tarihinin değil, spor tarihinin de en sansasyonel geri dönüşüne imza attıkları yolculuğu gözler önüne seriyor. Belgeselde ayrıca Team OG takımının oyuncuları Johan “N0tail” Sundstein, Sébastien “7ckngMad” Debs, Jesse “JerAx” Vainikka, Anathan "ana" Pham, Topias “Topson” Taavitsainen ve koç Cristian “ppasarel” Banasean’in şampiyonluk yolundaki deneyimlerine ışık tutuluyor.

Belgeselin yönetmeni GrizzzlyMug ‘’Team OG takımının Sindirella hikayesi tadındaki başarısının ne kadar büyüleyici olduğunu gördük.’’ açıklamasını yaptı. Forbes dergisi internet sitesinde belgesel hakkında ‘’Against the Odd dünyanın en büyük espor turnuvasının perde arkasında neler yaşandığını gözler önüne seriyor ve espor tarihinin en dikkat çeken yolculuğunu anlatıyor.’’ ifadelerini kullandı.