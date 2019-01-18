TBSL'ye All-Star molası, KBSL'de heyecan sürüyor!
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne "Tahincioğlu All-Star 2019" organizasyonu nedeniyle ara verilirken, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne 15'inci hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.
Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, bu haftanın maç programı şöyle:
- Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Yarın:
13.00 Fenerbahçe-Gündoğdu Adana Basketbol (Metro Enerji)
14.00 Çukurova Basketbol-OGM Ormanspor (Servet Tazegül)
16.00 Bellona Kayseri Basketbol-Mersin Büyükşehir Belediyespor (Kadir Has Kongre Merkezi)
17.00 İzmit Belediyespor-Galatasaray (Kocaeli Atatürk)
20 Ocak Pazar:
14.00 Beşiktaş-Kırçiçeği Bodrum (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)
16.00 Canik Belediyespor-İstanbul Üniversitesi (Mustafa Dağıstanlı)
16.00 BOTAŞ-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Ankara)
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