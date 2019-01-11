TBSL'de ilk devre sona eriyor! Haftanın programı...
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun ilk devresi 15. hafta maçlarıyla tamamlanacak. Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne ise 14'üncü hafta müsabakalarıyla devam edilecek.
Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre haftanın maç programı şöyle:
- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
Yarın:
13.00 Gaziantep Basketbol-Galatasaray (Şahinbey)
15.15 TOFAŞ-Beşiktaş Sompo Japan (TOFAŞ)
17.30 Türk Telekom-Banvit (Ankara)
13 Ocak Pazar:
13.00 Fenerbahçe Beko-Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol (Ülker Spor ve Etkinlik)
15.15 Bahçeşehir Koleji-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)
14 Ocak Pazartesi:
19.00 Anadolu Efes-Afyon Belediyespor (Sinan Erdem)
19.00 Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-Darüşşafaka Tekfen (Gazanfer Bilge)
- Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Yarın:
14.00 Çukurova Basketbol-Bellona Kayseri Basketbol (Servet Tazegül)
14.00 Kırçiçeği Bodrum-Canik Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)
14.00 Gündoğdu Adana Basketbol-İzmit Belediyespor (Menderes)
13 Ocak Pazar:
14.00 OGM Ormanspor-Fenerbahçe (M. Sait Zarifoğlu)
16.00 Galatasaray-Beşiktaş (Ahmet Cömert)
16.00 İstanbul Üniversitesi-BOTAŞ (Prof. Dr. Turgay Atasü)
16.30 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Mersin Büyükşehir Belediyespor (Antakya)
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