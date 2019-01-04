TBSL ve KBSL'de haftanın programı! Namağlup Çukurova, F.Bahçe ile...
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 14'üncü hafta müsabakalarıyla devam edecek. Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 13'üncü hafta karşılaşmalarıyla normal sezonda ilk yarı sona erecek.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre dört ligde haftanın maç programı şöyle:
- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
Yarın:
13.00 Beşiktaş Sompo Japan-Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)
15.15 Galatasaray-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol (Sinan Erdem)
17.30 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Anadolu Efes (Cebeci Spor Kompleksi)
6 Ocak Pazar:
13.00 Afyon Belediyespor-Gaziantep Basketbol (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)
15.15 Pınar Karşıyaka-Bahçeşehir Koleji (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)
17.30 Banvit-Fenerbahçe Beko (Banvit Kara Ali Acar)
7 Ocak Pazartesi:
19.00 Darüşşafaka Tekfen-Türk Telekom (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)
- Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Yarın:
14.00 Çukurova Basketbol-Fenerbahçe (Servet Tazegül)
16.00 Bellona Kayseri Basketbol-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Kadir Has Kongre Merkezi)
6 Ocak Pazar:
14.00 Kırçiçeği Bodrum-BOTAŞ (Bodrum Binnaz Karakaya)
14.00 Gündoğdu Adana Basketbol-Beşiktaş (Menderes)
14.00 OGM Ormanspor-İzmit Belediyespor (M. Sait Zarifoğlu)
14.00 Galatasaray-Canik Belediyespor (Ahmet Cömert)
16.00 İstanbul Üniversitesi-Mersin Büyükşehir Belediyespor (Prof. Dr. Turgay Atasü)
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