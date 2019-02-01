TBSL ve KBSL'de 17. hafta heyecanı!
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne 17'nci hafta müsabakalarıyla devam edilecek.
Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, haftanın maç programı şöyle:
TAHİNCİOĞLU BASKETBOL SÜPER LİGİ
Yarın:
13.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-TOFAŞ (Sinan Erdem)
15.15 Pınar Karşıyaka-Beşiktaş Sompo Japan (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)
17.30 Galatasaray Doğa Sigorta-Bahçeşehir Koleji (Sinan Erdem)
3 Şubat Pazar:
13.00 Fenerbahçe Beko-Türk Telekom (Ülker Spor ve Etkinlik)
15.15 Banvit-Gaziantep Basketbol (Banvit Kara Ali Acar)
17.30 Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol (Sakarya)
4 Şubat Pazartesi:
20.00 Darüşşafaka Tekfen-Anadolu Efes (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)
KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ
Yarın:
14.00 OGM Ormanspor-Gündoğdu Adana Basketbol (M. Sait Zarifoğlu)
14.00 Fenerbahçe-Kırçiçeği Bodrum (Metro Enerji)
16.00 Bellona Kayseri Basketbol-BOTAŞ (Kadir Has Kongre Merkezi)
17.00 İzmit Belediyespor-İstanbul Üniversitesi (Kocaeli Atatürk)
3 Şubat Pazar:
14.00 Beşiktaş-Hatay Büyükşehir Belediyespor (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)
16.00 Çukurova Basketbol-Galatasaray (Servet Tazegül)
16.00 Canik Belediyespor-Mersin Büyükşehir Belediyespor (Mustafa Dağıstanlı)
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