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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
01.02.2019 - 10:24, Son Güncelleme:

TBSL ve KBSL'de 17. hafta heyecanı!

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TBSL ve KBSL'de 17. hafta heyecanı!

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne 17'nci hafta müsabakalarıyla devam edilecek.

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, haftanın maç programı şöyle:

TAHİNCİOĞLU BASKETBOL SÜPER LİGİ

Yarın:
13.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-TOFAŞ (Sinan Erdem)
15.15 Pınar Karşıyaka-Beşiktaş Sompo Japan (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)
17.30 Galatasaray Doğa Sigorta-Bahçeşehir Koleji (Sinan Erdem)

3 Şubat Pazar:
13.00 Fenerbahçe Beko-Türk Telekom (Ülker Spor ve Etkinlik)
15.15 Banvit-Gaziantep Basketbol (Banvit Kara Ali Acar)
17.30 Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol (Sakarya)

4 Şubat Pazartesi:
20.00 Darüşşafaka Tekfen-Anadolu Efes (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

En Çok Oynanan Bahis
  • 971Panathinaikos -(3,5h) Anadolu Efes
    1
    MS2
    1,70
    2761kez oynandı
Hemen Oyna

KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ

Yarın:
14.00 OGM Ormanspor-Gündoğdu Adana Basketbol (M. Sait Zarifoğlu)
14.00 Fenerbahçe-Kırçiçeği Bodrum (Metro Enerji)
16.00 Bellona Kayseri Basketbol-BOTAŞ (Kadir Has Kongre Merkezi)
17.00 İzmit Belediyespor-İstanbul Üniversitesi (Kocaeli Atatürk)

3 Şubat Pazar:
14.00 Beşiktaş-Hatay Büyükşehir Belediyespor (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)
16.00 Çukurova Basketbol-Galatasaray (Servet Tazegül)
16.00 Canik Belediyespor-Mersin Büyükşehir Belediyespor (Mustafa Dağıstanlı) 

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

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