TBSL fikstürü yarın çekiliyor!
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 2019-2020 sezonu fikstür çekimi yarın yapılacak.
Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 2019-2020 sezonunun maç programının belirleneceği kura çekimi, yarın Crowne Plaza Florya'da gerçekleştirilecek.
Saat 13.00'te başlayacak kura çekimine TBF yetkilileri ve kulüp temsilcileri katılacak.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle