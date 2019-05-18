TBL'de play-off yarı finalleri netleşti!
Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde play-off çeyrek final serisi üçüncü maçında OGM Ormanspor, deplasmanda Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor'u 71-52 yendi ve yarı finale yükseldi.
OGM Ormanspor, Akhisar Belediyespor, Konyaspor ve Sigortam.net İTÜ Basketbol'dan sonra yarı finale yükselen son takım olmayı başardı.
Play-off yarı final eşleşmeleri şu şekilde oldu:
Sigortam.net İTÜ Basketbol - Akhisar Belediyespor
OGM Ormanspor - Konyaspor
Yarı final serisi ilk maçları 21 Mayıs Salı günü saat 16.00'da, ikinci maçlar ise 23 Mayıs Perşembe saat 16.00'da oynanacak.
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