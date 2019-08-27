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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
27.08.2019 - 15:29, Son Güncelleme:

TBL'de fikstür çekildi! İşte kura çekimi sonrası program...

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TBL'de fikstür çekildi! İşte kura çekimi sonrası program...

Türkiye Basketbol Ligi'nde (TBL) 2019-2020 sezonu fikstürü çekildi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, Crowne Plaza Florya'da gerçekleştirilen fikstür çekimine, TBF Yönetim Kurulu Üyeleri Alper Arıkoğlu ve Mehmet Serhan Antalyalı, TBF Erkek Ligleri Direktörü Derya Yannier, TBF Basketbol Geliştirme Direktörü Fırat Eser, TBF Kadın Ligleri Müdürü Murat Tümer, TBF yetkilileri ve ligde mücadele edecek takımların temsilcileri katıldı.

Teknik detayların paylaşıldığı kura çekiminde, takım temsilcileri de söz alarak, yeni sezon öncesi bütün ekiplere başarılar diledi.

TBL'de yeni sezon 12-13 Ekim'de oynanacak 1. hafta karşılaşmalarıyla başlayacak. Ligin ilk yarısı ise 10-12 Ocak 2020 tarihlerinde yapılacak 15. hafta mücadeleleriyle tamamlanacak.

Ligde ilk haftanın programı şu şekilde:

Düzce Belediyespor-Yalovaspor
Samsunspor-Merkezefendi Belediyespor
Manisa Büyükşehir Belediyespor-Bornova Belediyespor
Final Gençlik-Mamak Belediyesi
Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Bandırma Kırmızı
Konyaspor-Gemlik Basketbol
Petkimspor-Akhisar Belediyespor
Sigortam.net İTÜ-Fethiye Belediyespor

- Erkekler Federasyon Kupası

TBL kura çekiminin ardından, 30 Eylül-7 Ekim tarihlerinde Eskişehir'de düzenlenecek Erkekler Federasyon Kupası kura çekimi de gerçekleştirildi.

Dörderli 4 grupta yapılacak karşılaşmaların ardından ilk iki sıraya alacak ekipler, adını çeyrek finale yazdıracak.

Kupada, gruplar şu şekilde oluştu:

A Grubu: Düzce Belediyespor, Akhisar Belediyespor, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Final Gençlik
B Grubu: Samsunspor, Fethiye Belediyespor, Mamak Belediyesi, Konyaspor
C Grubu: Manisa Büyükşehir Belediyespor, Petkimspor, Bornova Belediyespor, Sigortam.net İTÜ
D Grubu: Bandırma Kırmızı, Gemlik Basketbol, Merkezefendi Belediyespor, Yalovaspor

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