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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
15.04.2019 - 12:13, Son Güncelleme:

TBF sponsorluk anlaşmasını uzattı

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TBF sponsorluk anlaşmasını uzattı

Türkiye Basketbol Federasyonu, ana sponsoru Mercedes-Benz ile olan anlaşmasını uzattı. 2001 yılından bu yana basketbol federasyonuyla işbirliği içinde olan firma, sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattı. 

Türkiye Basketbol Federasyonu, Mercedes-Benz ile olan sponsorluğunu uzattı. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün’ün katıldığı tören Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleşti. Toplantıya A Milli Erkek Basketbol Takımı ve A Milli Kadın Basketbol Takımı oyuncuları da katıldı. Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Fenerbahçe efsanesi, Türkiye A Milli Futbol Takımı ve Türkiye A Milli Basketbol Takımı forması giyen Can Bartu’yu anarak sözlerine başlayan Süer Sülün, "Can Bartu’ya Allah’tan rahmet diliyorum. Futbol ve basketbol için çok önemli bir değeri kaybettik. 2018 yılında sona eren sözleşmemizi 4 yıl daha uzatmak için buradayız. 2001 yılında başlayan sözleşmemize çok değer veriyoruz. İş hayatında böyle uzun soluklu ilişkilerin katma değerinin yüksek olduğunu düşünüyorum. 2001 yılında Avrupa ikincisi olduk. Oradaki Milli Takım’da Hidayet Türkoğlu, Ömer Onan, Kerem Tunçeri vardı. Gelenek devam ediyor. Erkek takımımız bu sene Çin’e Dünya Kupası’na gidiyor. Kadın Milli Takımımız da Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edecek. Her iki takımımıza da başarılar diliyorum. Gönlümüz, kalbimiz, ruhumuz sizlerle” ifadelerini kullandı. 

Türkoğlu: “Avantajlı olacağımız ve zorlanacağımız maçlar olacak”

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, kadın ve erkek takımları adına son derece heyecanlı bir dönem geçirdiklerini belirterek, “Her iki milli takımımız da şampiyonalara katılmayı son maçlarına bırakmadan hak ettiler. 2019 Dünya Kupası’nda rakiplerimiz belli oldu. Bu noktada hem avantajlı olacağımız hem de zorlanacağımız maçlar olacak. Tokyo Olimpiyatları’na katılmak üzere önemli mücadeleler vereceğiz. Ufuk Sarıca ve Kerem Tunçeri yönetimindeki takımımızın başarılı olacağına inanıyoruz. Benim gibi yıllarca sahada olan pek çok takım arkadaşım için Dünya Kupası’nda benç yerine tribünde olmak ilginç bir deneyim olacak. A Milli Kadın Takımımız, Letonya ve Sırbistan ortaklığında Avrupa Şampiyonası’nda sahada olacaktır. Yeni Başantrenörümüz Ceyhun Yıldızoğlu ve Yasemin Horasan’a takımımızı emanet ediyoruz. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak yıllardır sponsorlarımızla omuz omuza ortak değer üretmeye devam ediyoruz. 18 yıldır birlikte yürüttüğümüz anlaşmamızı 2022 yılına kadar uzattığımızı müjdelemek istiyoruz. Mercedes birçok anlamda katkı sağlamıştır. Bu vizyonu yıllardır sürdüren Süer Sülün ve Mercedenz-Benz Türk ailesine teşekkürlerimi sunuyorum. Her zaman her yerde birlikte olmanın konforunu yaşayacağız” şeklinde konuştu. 

Açıklamaların ardından Türkoğlu ve Sülün sözleşmeyi imzaladı. Süer Sülün, Hidayet Türkoğlu’na maket otobüs hediye ederken, Hidayet Türkoğlu ise Süer Sülün’e A Milli Takım forması hediye etti. Toplantının ardından A Milli Erkek Takımı ve A Milli Kadın Takımı oyuncularının da katılımıyla, araç filosunun önünde toplu fotoğraf çekimi gerçekleşti. 

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