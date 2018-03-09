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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Basketbol TBF geleceğin dev adamlarını arıyor
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Basketbol
09.03.2018 - 14:18, Son Güncelleme:

TBF geleceğin dev adamlarını arıyor

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TBF geleceğin dev adamlarını arıyor

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından Garanti Bankası sponsorluğunda düzenlenen 12 Dev Adam Basketbol Okulları (12 DABO) projesinde yeni dönem başlıyor. 

Türkiye genelinde belirlenen merkezlerde gerçekleştirilecek proje kapsamında, Milli Takım antrenörleri tarafından belirlenecek belirli sayıdaki kız ve erkek sporcular ücretsiz basketbol eğitimi almaya hak kazanacak ve proje dahilinde belirlenecek sporcular yine Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından görevlendirilen antrenör tarafından eğitime tabi tutulacak.

Aşağıda belirlenen tarihlerde adı geçen illerde ücretsiz olarak gerçekleştirilecek taramalara; kızlarda 9-12 (2006-2007-2008-2009 doğumlu), erkeklerde ise 7-12 (2006-2007-2008-2009-2010-2011 doğumlu) yaşları arasındaki tüm çocuklar katılabilecek. Taramalara katılacak sporcuların herhangi bir kulüpte lisanslı oyuncu olması veya basketbol okulunda eğitim görmesi engel değildir.

Taramaların ilk etabı 10-11 Mart tarihleri arasında Adana, Antalya, Afyonkarahisar, Batman, Balıkesir, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Kastamonu, Sakarya, Samsun ve Şırnak’ta aşağıdaki tablolarda belirtilen yerlerde gerçekleştirilirken, taramaların ikinci etabı ise 23-24 Mart tarihleri arasında Mersin, Konya, Eskişehir, Manisa, Malatya, Tunceli, Kayseri, Sivas, Mardin, Van-Erciş ve Trabzon’da düzenlenecektir. İkinci bölümünde adı geçen illerdeki taramaların yerleri ile ilgili ayrıntılı bilgilerin önümüzdeki dönemde paylaşılacağı ifade edildi.

İLK ETAP TARAMA YAPILACAK İLLER VE TARAMA YERLERİ

10 MART CUMARTESİ

ADANA: Seyhan Belediye Spor Kompleksi

SEÇME BAŞLAMA SAATİ: 11.00

* 11.00’deki ilk seçmeler 11-12 yaş, 13.00’teki seçmeler 9-10 yaş, 15.00’teki seçmeler 7-8 yaş arası çocuklara yapılacaktır.

AFYONKARAHİSAR: Tınaztepe Spor Salonu

SEÇME BAŞLAMA SAATİ: 10.00

* 10.00’deki ilk seçmeler 11-12 yaş, 12.00’deki seçmeler 9-10 yaş, 14.00’teki seçmeler 7-8 yaş arası çocuklara yapılacaktır.

 

BATMAN: Atatürk Spor Salonu

SEÇME BAŞLAMA SAATİ: 11.00

* 11.00’deki ilk seçmeler 11-12 yaş, 13.00’teki seçmeler 9-10 yaş, 15.00’teki seçmeler 7-8 yaş arası çocuklara yapılacaktır.

 

ERZURUM: Palandöken Spor Salonu

SEÇME BAŞLAMA SAATİ: 11.00

* 11.00’deki ilk seçmeler 11-12 yaş, 13.00’teki seçmeler 9-10 yaş, 15.00’teki seçmeler 7-8 yaş arası çocuklara yapılacaktır.

 

KASTAMONU: Hüsnü Tandoğan Spor Salonu

SEÇME BAŞLAMA SAATİ: 11.00

* 11.00’deki ilk seçmeler 11-12 yaş, 13.00’teki seçmeler 9-10 yaş, 15.00’teki seçmeler 7-8 yaş arası çocuklara yapılacaktır.

 

SAKARYA: Atatürk Spor Salonu

SEÇME BAŞLAMA SAATİ: 11.00

* 11.00’deki ilk seçmeler 11-12 yaş, 13.00’teki seçmeler 9-10 yaş, 15.00’teki seçmeler 7-8 yaş arası çocuklara yapılacaktır.

 

ŞIRNAK: Şırnak Gençlik Merkezi

SEÇME BAŞLAMA SAATİ 11.00

* 11.00’deki ilk seçmeler 11-12 yaş, 13.00’teki seçmeler 9-10 yaş, 15.00’teki seçmeler 7-8 yaş arası çocuklara yapılacaktır.

 

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SEÇMELER CUMARTESİ GÜNÜ DE DEVAM EDECEK

11 MART PAZAR

ANTALYA: 10 Bin Kişilik Spor Salonu

SEÇME BAŞLAMA SAATİ: 11.00

* 11.00’deki ilk seçmeler 11-12 yaş, 13.00’teki seçmeler 9-10 yaş, 15.00’teki seçmeler 7-8 yaş arası çocuklara yapılacaktır.

 

BALIKESİR: Balıkesir Lisesi Spor Salonu

SEÇME BAŞLAMA SAATİ: 11.00

* 11.00’deki ilk seçmeler 11-12 yaş, 13.00’teki seçmeler 9-10 yaş, 15.00’teki seçmeler 7-8 yaş arası çocuklara yapılacaktır.

 

DİYARBAKIR: Köşkler Spor Kompleksi Gençlik Merkezi

SEÇME BAŞLAMA SAATİ: 11.00

* 11.00’deki ilk seçmeler 11-12 yaş, 13.00’teki seçmeler 9-10 yaş, 15.00’teki seçmeler 7-8 yaş arası çocuklara yapılacaktır.

 

EDİRNE: Ekrem Demiray Spor Salonu

SEÇME BAŞLAMA SAATİ: 11.00

* 11.00’deki ilk seçmeler 11-12 yaş, 13.00’teki seçmeler 9-10 yaş, 15.00’teki seçmeler 7-8 yaş arası çocuklara yapılacaktır.

 

GAZİANTEP: Gazi Kent Spor Salonu

SEÇME BAŞLAMA SAATİ: 11.00

* 11.00’deki ilk seçmeler 11-12 yaş, 13.00’teki seçmeler 9-10 yaş, 15.00’teki seçmeler 7-8 yaş arası çocuklara yapılacaktır.

 

SAMSUN: Mustafa Dağıstanlı Antrenman Salonu

SEÇME BAŞLAMA SAATİ: 11.00

* 11.00’deki ilk seçmeler 11-12 yaş, 13.00’teki seçmeler 9-10 yaş, 15.00’teki seçmeler 7-8 yaş arası çocuklara yapılacaktır.

 

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HAKKARİ’DE SEÇMELER ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA

14 MART ÇARŞAMBA

HAKKARİ: Hakkari Spor Salonu

SEÇME BAŞLAMA SAATİ: 16.00

* 16.00’daki ilk seçmeler 11-12 yaş, 17.00’deki seçmeler 9-10 yaş, 18.00’deki seçmeler 7-8 yaş arası çocuklara yapılacaktır.

TBF geleceğin dev adamlarını arıyor

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