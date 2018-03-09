TBF geleceğin dev adamlarını arıyor
Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından Garanti Bankası sponsorluğunda düzenlenen 12 Dev Adam Basketbol Okulları (12 DABO) projesinde yeni dönem başlıyor.
Türkiye genelinde belirlenen merkezlerde gerçekleştirilecek proje kapsamında, Milli Takım antrenörleri tarafından belirlenecek belirli sayıdaki kız ve erkek sporcular ücretsiz basketbol eğitimi almaya hak kazanacak ve proje dahilinde belirlenecek sporcular yine Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından görevlendirilen antrenör tarafından eğitime tabi tutulacak.
Aşağıda belirlenen tarihlerde adı geçen illerde ücretsiz olarak gerçekleştirilecek taramalara; kızlarda 9-12 (2006-2007-2008-2009 doğumlu), erkeklerde ise 7-12 (2006-2007-2008-2009-2010-2011 doğumlu) yaşları arasındaki tüm çocuklar katılabilecek. Taramalara katılacak sporcuların herhangi bir kulüpte lisanslı oyuncu olması veya basketbol okulunda eğitim görmesi engel değildir.
Taramaların ilk etabı 10-11 Mart tarihleri arasında Adana, Antalya, Afyonkarahisar, Batman, Balıkesir, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Kastamonu, Sakarya, Samsun ve Şırnak’ta aşağıdaki tablolarda belirtilen yerlerde gerçekleştirilirken, taramaların ikinci etabı ise 23-24 Mart tarihleri arasında Mersin, Konya, Eskişehir, Manisa, Malatya, Tunceli, Kayseri, Sivas, Mardin, Van-Erciş ve Trabzon’da düzenlenecektir. İkinci bölümünde adı geçen illerdeki taramaların yerleri ile ilgili ayrıntılı bilgilerin önümüzdeki dönemde paylaşılacağı ifade edildi.
İLK ETAP TARAMA YAPILACAK İLLER VE TARAMA YERLERİ
10 MART CUMARTESİ
ADANA: Seyhan Belediye Spor Kompleksi
SEÇME BAŞLAMA SAATİ: 11.00
* 11.00’deki ilk seçmeler 11-12 yaş, 13.00’teki seçmeler 9-10 yaş, 15.00’teki seçmeler 7-8 yaş arası çocuklara yapılacaktır.
AFYONKARAHİSAR: Tınaztepe Spor Salonu
SEÇME BAŞLAMA SAATİ: 10.00
* 10.00’deki ilk seçmeler 11-12 yaş, 12.00’deki seçmeler 9-10 yaş, 14.00’teki seçmeler 7-8 yaş arası çocuklara yapılacaktır.
BATMAN: Atatürk Spor Salonu
SEÇME BAŞLAMA SAATİ: 11.00
* 11.00’deki ilk seçmeler 11-12 yaş, 13.00’teki seçmeler 9-10 yaş, 15.00’teki seçmeler 7-8 yaş arası çocuklara yapılacaktır.
ERZURUM: Palandöken Spor Salonu
SEÇME BAŞLAMA SAATİ: 11.00
* 11.00’deki ilk seçmeler 11-12 yaş, 13.00’teki seçmeler 9-10 yaş, 15.00’teki seçmeler 7-8 yaş arası çocuklara yapılacaktır.
KASTAMONU: Hüsnü Tandoğan Spor Salonu
SEÇME BAŞLAMA SAATİ: 11.00
* 11.00’deki ilk seçmeler 11-12 yaş, 13.00’teki seçmeler 9-10 yaş, 15.00’teki seçmeler 7-8 yaş arası çocuklara yapılacaktır.
SAKARYA: Atatürk Spor Salonu
SEÇME BAŞLAMA SAATİ: 11.00
* 11.00’deki ilk seçmeler 11-12 yaş, 13.00’teki seçmeler 9-10 yaş, 15.00’teki seçmeler 7-8 yaş arası çocuklara yapılacaktır.
ŞIRNAK: Şırnak Gençlik Merkezi
SEÇME BAŞLAMA SAATİ 11.00
* 11.00’deki ilk seçmeler 11-12 yaş, 13.00’teki seçmeler 9-10 yaş, 15.00’teki seçmeler 7-8 yaş arası çocuklara yapılacaktır.
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SEÇMELER CUMARTESİ GÜNÜ DE DEVAM EDECEK
11 MART PAZAR
ANTALYA: 10 Bin Kişilik Spor Salonu
SEÇME BAŞLAMA SAATİ: 11.00
* 11.00’deki ilk seçmeler 11-12 yaş, 13.00’teki seçmeler 9-10 yaş, 15.00’teki seçmeler 7-8 yaş arası çocuklara yapılacaktır.
BALIKESİR: Balıkesir Lisesi Spor Salonu
SEÇME BAŞLAMA SAATİ: 11.00
* 11.00’deki ilk seçmeler 11-12 yaş, 13.00’teki seçmeler 9-10 yaş, 15.00’teki seçmeler 7-8 yaş arası çocuklara yapılacaktır.
DİYARBAKIR: Köşkler Spor Kompleksi Gençlik Merkezi
SEÇME BAŞLAMA SAATİ: 11.00
* 11.00’deki ilk seçmeler 11-12 yaş, 13.00’teki seçmeler 9-10 yaş, 15.00’teki seçmeler 7-8 yaş arası çocuklara yapılacaktır.
EDİRNE: Ekrem Demiray Spor Salonu
SEÇME BAŞLAMA SAATİ: 11.00
* 11.00’deki ilk seçmeler 11-12 yaş, 13.00’teki seçmeler 9-10 yaş, 15.00’teki seçmeler 7-8 yaş arası çocuklara yapılacaktır.
GAZİANTEP: Gazi Kent Spor Salonu
SEÇME BAŞLAMA SAATİ: 11.00
* 11.00’deki ilk seçmeler 11-12 yaş, 13.00’teki seçmeler 9-10 yaş, 15.00’teki seçmeler 7-8 yaş arası çocuklara yapılacaktır.
SAMSUN: Mustafa Dağıstanlı Antrenman Salonu
SEÇME BAŞLAMA SAATİ: 11.00
* 11.00’deki ilk seçmeler 11-12 yaş, 13.00’teki seçmeler 9-10 yaş, 15.00’teki seçmeler 7-8 yaş arası çocuklara yapılacaktır.
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HAKKARİ’DE SEÇMELER ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA
14 MART ÇARŞAMBA
HAKKARİ: Hakkari Spor Salonu
SEÇME BAŞLAMA SAATİ: 16.00
* 16.00’daki ilk seçmeler 11-12 yaş, 17.00’deki seçmeler 9-10 yaş, 18.00’deki seçmeler 7-8 yaş arası çocuklara yapılacaktır.
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