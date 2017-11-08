TBF, Fenerbahçeli 5 basketbolcu için kararını verdi

Gazete Habertürk'ün haberine göre; Basketbolda Euroleague ile 2019 Dünya Kupası Elemeleri’nin çakışması nedeniyle Milli Takım’ın Dünya Kupası Elemeleri’nde oynayacağı maçlardan affını isteyen Fenerbahçeli 5 oyuncuya Türkiye Basketbol Federasyonu’nun herhangi bir ceza vermeyeceği öğrenildi.

Bilindiği gibi, Euroleague’de yer alan Fenerbahçe Doğuş’un 5 oyuncusu Melih Mahmutoğlu, Sinan Güler, Barış Hersek, Ali Muhammed (Bobby Dixon) ve Egehan Arna, önceki gün sosyal medyadan yaptıkları açıklamayla 2019 Dünya Kupası Elemeleri’nde Ay-Yıldızlı formayı giyemeyeceklerini bildirmişlerdi.

Bu gelişme üzerine alarma geçen federasyonun, dünkü yönetim kurulu toplantısında, 5 oyuncuya, disiplin talimatnamesinde yeri olmasına karşın ceza vermeme kararı aldığı belirtildi.

Federasyonun, Fenerbahçeli oyunculara, disiplin talimatnamesinin 37. maddesinin 1. bendine göre 6-24 maçtan men ve 75.000 ile 300.000 TL para cezasını uygulamama kararı aldığı, disiplin talimatnamesinin 37. maddenin 5. bendinde yer alan ‘ihlalin ilk kez yapıldığı’ gerekçesinden yola çıkarak ihtar ya da para cezası verilmeyeceği ifade edildi.

TBF’nin bu konuyla ilgili bugün açıklama yapması bekleniyor. Euroleague dışındaki Avrupa kupaları organizasyonlarıyla ULEB’in ilgisi olmaması yüzünden diğer Türk ekiplerinin maçları, Milli Takım elemeleri ile çakışmıyor.

Fenerbahçe Doğuş’un 5 milli oyuncusunun 2019 Dünya Kupası Elemeleri’nde oynamayacağını bildirmesinin ardından gözler, THY Euroleague’de mücadele veren bir diğer temsilcimiz Anadolu Efes’e çevrilmişti.

EFESLİLER OYNUYOR

Bu bekleyiş dün son bulurken, Lacivert-Beyazlılar’ın iki tecrübeli oyuncusu Doğuş Balbay ve Birkan Batuk, tercihlerini Milli Takım’dan yana kullandılar. Bilindiği üzere önceki gün düzenlenen medya buluşmasında Anadolu Efes Genel Direktörü Alper Yılmaz, “Euroleague ya da Milli Takım tercihini oyuncularımız kendileri yapacak” demiş ancak yine de Euroleague’de mağdur olmak istemediklerini ifade etmişti. (Habertürk)