TBF coşkusu festival alanına taşıyor!
Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’nin en iyi iki takımının kıyasıya bir mücadele sergileyeceği 2019 TBF etkinliğinde final coşkusu, Riot Games Espor Sahnesi’nin yanında kurulacak festival alanına taşacak.
Riot Games’in hazırladığı eğlenceli ve bol sürprizli alana gelen herkes biletsiz olarak espor atmosferini doyasıya yaşayacak.
31 Ağustos’ta Riot Games Espor Sahnesi’nde gerçekleşecek Türkiye Büyük Finali etkinliğinde, Sahne’nin yanında kurulacak festival alanında gün boyu devam edecek aktiviteler ücretsiz olarak tüm ziyaretçilere açık olacak. Sahne haricinde, herhangi bir ücret ödemeden tüm ziyaretçilerin TBF deneyimi yaşayacağı alanda LoLespor severler, nefesleri kesecek dev final maçını sevdikleri influencerla birlikte izleyebilecekler. Maç önü yayının da gerçekleşeceği festival alanında ziyaretçiler, Türkiye'nin en ünlü yayıncıları ile sohbet edebilecekler. Şampiyon takımın meet&greet’i de yine bu alanla gerçekleşecek.
Festival alanı, sabah saat 11:00’den itibaren espor tutkunlarını ağırlamaya başlayacak. Festival alanında ziyaretçileri, Riot Games ve sponsorlar tarafından hazırlanan etkinlikler kapsamında çeşitli hediyeler ve özel ödüller bekleyecek. Bu kapsamda etkinliklere katılan herkese Origami Nunu ve Willump kostümleri hediye edilecek. Ayrıca, ziyaretçiler 31 Ağustos boyunca Watergarden’daki çeşitli mekanlarda TBF gününe özel indirimlerden de yararlanabilecekler.
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