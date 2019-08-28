TBF coşkusu festival alanına taşıyor!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri eSpor HaberleriTBF coşkusu festival alanına taşıyor!
GerieSpor TBF coşkusu festival alanına taşıyor!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

eSpor
28.08.2019 - 14:12, Son Güncelleme:

TBF coşkusu festival alanına taşıyor!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
TBF coşkusu festival alanına taşıyor!

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’nin en iyi iki takımının kıyasıya bir mücadele sergileyeceği 2019 TBF etkinliğinde final coşkusu, Riot Games Espor Sahnesi’nin yanında kurulacak festival alanına taşacak.

Riot Games’in hazırladığı eğlenceli ve bol sürprizli alana gelen herkes biletsiz olarak espor atmosferini doyasıya yaşayacak.

31 Ağustos’ta Riot Games Espor Sahnesi’nde gerçekleşecek Türkiye Büyük Finali etkinliğinde, Sahne’nin yanında kurulacak festival alanında gün boyu devam edecek aktiviteler ücretsiz olarak tüm ziyaretçilere açık olacak. Sahne haricinde, herhangi bir ücret ödemeden tüm ziyaretçilerin TBF deneyimi yaşayacağı alanda LoLespor severler, nefesleri kesecek dev final maçını sevdikleri influencerla birlikte izleyebilecekler. Maç önü yayının da gerçekleşeceği festival alanında ziyaretçiler, Türkiye'nin en ünlü yayıncıları ile sohbet edebilecekler. Şampiyon takımın meet&greet’i de yine bu alanla gerçekleşecek.

Festival alanı, sabah saat 11:00’den itibaren espor tutkunlarını ağırlamaya başlayacak. Festival alanında ziyaretçileri, Riot Games ve sponsorlar tarafından hazırlanan etkinlikler kapsamında çeşitli hediyeler ve özel ödüller bekleyecek. Bu kapsamda etkinliklere katılan herkese Origami Nunu ve Willump kostümleri hediye edilecek. Ayrıca, ziyaretçiler 31 Ağustos boyunca Watergarden’daki çeşitli mekanlarda TBF gününe özel indirimlerden de yararlanabilecekler.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Fenerbahçe’den Amerika’da dev proje! Gençlik Gelişim Akademisi...
TBF coşkusu festival alanına taşıyor!
Son dakika... Ricardo Quaresma Kasımpaşa yolunda!
Hasan Ali Kaldırım topsuz çalışmalara başladı!