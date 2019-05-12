TBF Başkanı Türkoğlu, Anneler Günü'nü kutladı
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Anneler Günü vesilesiyle bir mesaj yayımladı.
Türkiye Basketbol Federasyonu'nun sitesinde yayımlanan mesajda, “Yaşamımızın en kutsal parçası olarak bizleri hoşgörü ve karşılıksız sevgileriyle yetiştiren, başta annem ve eşim olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyorum. Bu kıymetli gün; hayata adım attığımız andan itibaren ilk öğretmenlerimiz olan annelerimizin sevgi dolu yüreklerine ve sonsuz fedakarlıklarına minnettarlığımızı göstermek için de bir fırsat anlamına gelmektedir. Bizlere yön gösteren annelerimize olan bu borcumuzu ödememiz mümkün olmasa da; kendilerine koşulsuz saygı ve sevgi göstererek vefa duygularımızı her fırsatta hissettirebiliriz. Sonsuz sevginin var olduğunu gösteren ve her gün kucaklanması gereken annelerimizin, Anneler Günü’nü sevgi ve saygı ile kutlarım.” ifadelerine yer verildi.
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