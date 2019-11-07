TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, su için yürüdü!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriTBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, su için yürüdü!
GeriBasketbol TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, su için yürüdü!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Basketbol
AA
07.11.2019 - 15:01, Son Güncelleme:

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, su için yürüdü!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, su için yürüdü!

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ve eşi Banu Türkoğlu, IDEA Universal Derneği'nin aşırı yoksulluk ve su krizine dikkat çekmek için düzenlediği #suiçinyürü etkinliğinde yer aldı.

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 4-8 Kasım Brand Week İstanbul 2019 kapsamında, Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde ziyaretçilerini bekleyen #suiçinyürü etkinliğinde, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Banu Türkoğlu "100 Adım Yürüyüşü" yaptı.

Hidayet Türkoğlu, etkinliğin ardından yaptığı açıklamada, "Dünyada, aşırı yoksul 1 milyar insan, bizim musluklarımızdan akan su için günde 6 saat yürümek zorunda. Her 8 saniyede bir çocuk, kirli su kaynaklı, önlenebilir hastalıklardan dolayı yaşamını yitiriyor. Sevgili eşim Banu Türkoğlu ile bu sorunlara dikkat çekmek istiyoruz. Bu anlamda IDEA Universal Derneği'nin çalışmalarını çok değerli buluyor ve bu projeyi destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

IDEA Universal Derneği’nin aşırı yoksul 1 milyar insanın zorlu yaşam şartlarına dikkat çekmek için düzenlediği yürüyüşte, katılımcılar ellerinde su kovalarıyla 100 adım atıyor. Shaba Life Club, #suiçinyürü platformunda su kovalarıyla atılan her 100 adım için, bir çocuğun 1 yıllık su ihtiyacına destek oluyor.

2016 yılında Hayri Dağlı öncülüğünde kurulan IDEA Universal, ödüllü "Akıllı Köyler" projesiyle en yoksul coğrafyalara sürdürülebilir su, tarım ve enerji sağlıyor. Asya ve Afrika’daki 6 ülkede yürüttüğü yenilikçi kalkınma projeleriyle 4,5 milyon liralık etki yaratan IDEA Universal Derneği, aynı zamanda TRT Su Savaşları belgeselinin de resmi partnerliğini yapıyor.

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, su için yürüdü

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle