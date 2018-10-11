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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
11.10.2018 - 12:59, Son Güncelleme:

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu: 'Bizi heyecanlı bir sezon bekliyor'

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TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu: 'Bizi heyecanlı bir sezon bekliyor'

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Türkoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün Adana'da oynanan maçla 26. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Fenerbahçe'yi 61-47 yenerek müzesine götüren Hatay Büyükşehir Belediyespor'u tebrik etti.

Türk sporu ve basketbolu açısından kupanın önemine değinen Türkoğlu, yeni tasarımıyla Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın ilk defa sahibini bulduğunu vurguladı.

Hidayet Türkoğlu, Adana'nın kadın basketboluna uzun zamandır değer kattığını belirterek, organizasyon dolayısıyla ev sahipliği ve misafirperverliği için yerel yöneticilere teşekkür etti.

Bu sene erkeklerde 12, kadınlarda da 8 takımla Avrupa maçlarında mücadele edileceğini aktaran Türkoğlu, şöyle konuştu:

"Bizi heyecanlı bir sezon bekliyor. Gerek Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'miz, gerekse takımlarımızın Avrupa'daki mücadelelerini yakından takip ediyor olacağız. Takımlarımızın Avrupa'da elde ettikleri başarılar bizi ve ülkeyi gururlandırıyor. Ülkenin Avrupa'daki konumunu değiştiriyorlar, hepsine sonsuz başarılar diliyorum. İnşallah hem kadınlar hem de erkeklerde çok gururlanacağımız bir yıl olur. İnşallah sorunsuz bir yıl geçiririz."

Milli takımlardan beklentiler

Türkoğlu, 2019'da Çin'de gerçekleştirilecek Erkekler Dünya Basketbol Şampiyonası ve İspanya'da organize edilecek Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası hakkında bilgi verdi.

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın başarılı bir grafik çizdiğini vurgulayan Başkan Türkoğlu, şunları kaydetti:

"Kadın milli takımımız federasyonumuzun gurur kaynağı. İnşallah aynı başarıyı sürdürürler. İnşallah A Milli Erkek Basketbol Takımımız Çin'deki dünya şampiyonası müsabakalarına, daha sonra da A Milli Kadın Basketbol Takımımız Avrupa Şampiyonası'na gider. Bizim ülke olarak bu tip organizasyonlarda her zaman bulunmamız gerektiğine inanan bir insanım. Hepsine başarılar diliyorum."

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