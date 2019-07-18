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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
18.07.2019 - 10:30, Son Güncelleme:

TBF 3x3 Red Bull Reign Basketbol Turu’nda final zamanı

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TBF 3x3 Red Bull Reign Basketbol Turu’nda final zamanı

Sokak basketbolunun heyecanını yaşatmak için Red Bull ile Türkiye Basketbol Federasyonu’nun birlikte düzenlediği TBF 3x3 Red Bull Reign Basketbol Turu’nda final zamanı geldi, çattı.

Türkiye’nin farklı bölgelerindeki 5 yerde 1 aydır devam eden elemelerin ardından başarılı olan 12 takım, 20 Temmuz’da Antalya’da Sahil Antalya Yaşam Parkı Olbia Meydan Basketbol Sahası’nda oynanacak finalde birbirlerine meydan okuyacak. Türkiye şampiyonu olan takım Kanada’da düzenlenecek Red Bull Reign Dünya Finali’nde diğer ülke şampiyonları ile dünya şampiyonu olmak için mücadele etme hakkı kazanacak.

Son zamanlarda en çok ilgi gören sporlardan olan ve 2020 Tokyo Olimpiyatları takvimine de girmeyi başaran 3x3 basketbolun Türkiye’deki en büyük organizasyonu TBF 3x3 Red Bull Reign Basketbol Turu’nda final zamanına gelindi. 15 Haziran’da İstanbul’da başlayan turnuvanın elemeleri İzmir, Bursa, Çanakkale, Kuşadası’nda yüzlerce takımın katılımıyla yapıldı. Sokak basketbolunun ruhunu yeniden yaşatmak için düzenlenen turnuvanın finalinde 12 takım birbirlerine meydan okuyacak. Antalya’daki finalde mutlu sona ulaşan takım ise Türkiye şampiyonu unvanı ile Kanada’nın Toronto şehrinde düzenlenecek Red Bull Reign Dünya Finali’nde Türkiye’yi temsil etme şansına sahip olacak.

3x3 hakkında bilinmeyenler

Popüler basketboldan farklı olarak yarı saha ölçülerinde oynanan 3x3 basketbol, son yıllarda yapılan atılımlarla büyük bir izleyici kitlesine kavuştu. Basketbolun daha dinamik olan hali 3x3’te 3 oyunculu iki takım standart bir yarı saha içerisinde karşılaşır.

3x3 Basketbol, uluslararası yarışma formatında ilk defa profesyonel bir şekilde 2010 yılında Singapur'da düzenlenen Gençlik Olimpiyat Oyunları’nda (YOG) yer aldı ve sonrasında yıllık bazda düzenlenen 3x3 Dünya Turu ile kendine sağlam bir yer edindi. Sporun popülaritesi öyle bir arttı ki, 2020 Tokyo Olimpiyatları takvimine de dahil edildi.

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