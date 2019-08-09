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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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eSpor
09.08.2019 - 13:12, Son Güncelleme:

TBF 2019 biletleri iki saat içinde tükendi!

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TBF 2019 biletleri iki saat içinde tükendi!

31 Ağustos Cumartesi günü Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’nin en iyisinin belirleneceği Türkiye Büyük Finali’nin biletleri etkinliğe 3 hafta kala, satışa çıktığı günde 2 saat içerisinde tükendi.

Riot Games Espor Sahnesi’nde düzenlenecek etkinlik için biletler Biletix üzerinden 8 Ağustos günü satışa sunulmuştu. Büyük bir espor coşkusuna ev sahipliği yapacak olan etkinlik biletleri her sene olduğu gibi bu sezon da büyük ilgi görerek, iki saat içerisinde tükendi.

Espor tutkunlarının büyük heyecanla beklediği TBF etkinliğinde Riot Games Espor Sahnesi’nin yanında kurulacak festival alanıyla, espor coşkusu tüm gün boyunca yaşanacak.

 

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