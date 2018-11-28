Tazminat davasında yeni karar!
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Türkiye Futbol Federasyonu arasındaki davada yeni bir gelişme yaşandı.
İstanbul 17. İş Mahkemesi'nin davalı TFF'nin davacı Fatih Terim'e 9 milyon 324 liranın erken fesih bedeli olarak ödenmesine hükmetmesinin ardından TFF, mahkemenin verdiği karara itiraz etmişti. İş Mahkemesi'nin ilk kararına göre Terim'e ödenmesi gereken 7.7 milyon TL'yi iptal etti.
Üst mahkemede görülen dava sonrasında TFF'nin itirazı ve İş Mahkemesi'nin verdiği karar incelendi ve "HAKKANİYET" indirimi yapılarak; Fatih Terim'in TFF'den sadece 5 milyon 250 bin TL almasına karar verdi. Her iki taraf da verilen karara iki hafta içerisinde Yargıtay'a taşıma hakkına sahip.
Görülen davada döviz kurlarındaki yükselme sebebiyle yıllık maaşının primler harici 1 Euro'nun 3.70 TL'ye sabitlendi.
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