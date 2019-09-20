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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İsmail ER
20.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

'Tazminat alan hain ilan ediliyor'

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'Tazminat alan hain ilan ediliyor'

Süper Ligin lideri Alanyaspor’un Teknik Direktörü Erol Bulut, Hürriyet’e önemli açıklamalarda bulundu.

Her futbolcusu ile bire bir diyalog kurarak sistemini uygulatmaya çalışan Bulut, altyapı eğitimini Frankfurt’ta almasının kendisi için önemli olduğunu belirterek, “Frankfurt’un altyapısı her zaman iyidir, Cenk Tosun oradan çıkıp bugünlere geldi. Altyapı  Türkiye’deki en büyük sıkıntı. Bir türlü ele alıp iyi bir seviyeye getiremedik” dedi. Bulut şöyle devam etti:

KULÜPLER DAHA SEÇİCİ 

”Avrupa'da futbolcular kazandıkları parayı brüt olarak alıyorlar ama Türkiye’de net alıyorlar. Şimdi kulüpler farkına vardı daha seçici davranıyorlar. 24 yıl boyunca 50 milyon borcu olan bir kulübün aşağıya düştüğünü  hiç duymadım. Bonservisle alıp tazminatla gönderiyoruz. Tazminat alan yerli oyunculara hain muamelesi yapıyoruz. Neden? Onlar futbolcu değil mi? Hakkını arayan insanları karalıyoruz sonra takım bulamıyorlar. Yabancıyı kısıtlayarak yerliyi ön plana çıkarmayı doğru bulmuyorum. Çünkü yabancı birisi gelip yerini almaya çalışınca, oyuncularımız daha fazla zorluyor.”

Tazminat alan hain ilan ediliyor

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