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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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12.04.2019 - 12:39, Son Güncelleme:

Taziye evinde yürek burkan kare! Can Bartu'nun ayakkabıları...

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Taziye evinde yürek burkan kare! Can Bartu'nun ayakkabıları...

Can Bartu'nun evine ziyarete gidenler, kapının önünde duran ayakkabıları görürken duygu dolu anlar yaşadı.

'Sinyor' lakaplı Can Bartu'nun ayakkabıları görenlerin yüreğini burktu. Bartu'nun evine ziyarete gidenler, kapının önünde duran ayakkabıları gördü. Bu esnada duygu dolu anlar yaşadı. 

Taziye evinde yürek burkan kare Can Bartunun ayakkabıları...

 

Ziyaretten sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ali Koç, çok üzgün olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Birkaç gün önce konuşmuştuk. Pazar günü derbiye gelmeyi de çok istiyordu, kısmet değilmiş. Cenazemizi yarın kaldıracağız. Ondan evvel saat 10.30'da stadımızda tüm taraftarlarımıza açık bir tören gerçekleştireceğiz. Akşam da saat 19.00'da 1907 Tribünü'nde duası olacak. Hepimiz için acı bir gün, başımız sağolsun. Can Bartu hem kişiliğiyle, hem tarihiyle, yaptıklarıyla, Fenerbahçe camiasındaki konumuyla bambaşka biriydi. İyi ki vardı, iyi ki Fenerbahçeliydi. Bizlere çok şey kattı. Onu da en hak ettiği şekilde yarın uğurlayacağız."

Fenerbahçe taraftarı planı değiştirdi Can Bartu...
Fenerbahçe taraftarı planı değiştirdi! Can Bartu...
Başkanlar Bartu ailesini yalnız bırakmadıFenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve eski başkan Aziz Yıldırım, merhum Can Bartu'nun ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
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