Taziye evinde yürek burkan kare! Can Bartu'nun ayakkabıları...
Can Bartu'nun evine ziyarete gidenler, kapının önünde duran ayakkabıları görürken duygu dolu anlar yaşadı.
'Sinyor' lakaplı Can Bartu'nun ayakkabıları görenlerin yüreğini burktu. Bartu'nun evine ziyarete gidenler, kapının önünde duran ayakkabıları gördü. Bu esnada duygu dolu anlar yaşadı.
Ziyaretten sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ali Koç, çok üzgün olduklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Birkaç gün önce konuşmuştuk. Pazar günü derbiye gelmeyi de çok istiyordu, kısmet değilmiş. Cenazemizi yarın kaldıracağız. Ondan evvel saat 10.30'da stadımızda tüm taraftarlarımıza açık bir tören gerçekleştireceğiz. Akşam da saat 19.00'da 1907 Tribünü'nde duası olacak. Hepimiz için acı bir gün, başımız sağolsun. Can Bartu hem kişiliğiyle, hem tarihiyle, yaptıklarıyla, Fenerbahçe camiasındaki konumuyla bambaşka biriydi. İyi ki vardı, iyi ki Fenerbahçeliydi. Bizlere çok şey kattı. Onu da en hak ettiği şekilde yarın uğurlayacağız."
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