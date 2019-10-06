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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Motor Sporları
AA Spor
06.10.2019 - 11:23, Son Güncelleme:

Tayland'da zafer Marc Marquez'in oldu!

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Tayland'da zafer Marc Marquez'in oldu!

MotoGP'de sezonun 15. ayağı Tayland Grand Prix'sini kazanan Repsol Honda'nın İspanyol pilotu Marc Marquez, MotoGP'deki 6. şampiyonluğuna ulaştı

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 15. yarışı Tayland Grand Prix'sini kazanan Repsol Honda takımının İspanyol pilotu Marc Marquez, şampiyon oldu.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 15. ayağı, Tayland'ın Buriram bölgesindeki 4,6 kilometrelik Uluslararası Chang Pisti'nde 26 tur üzerinden yapıldı.

Yarışın son turları, Marquez ile Petronas Yamaha'dan Fransız Fabio Quartararo arasında büyük çekişmeye sahne oldu. İspanyol Marquez, üçüncü sıradan başladığı yarışın son turunda Quartararo'yu geride bırakmayı başardı. Marquez, 39.36.223'lük zamanıyla sezonun 9'uncu, kariyerinin 53'üncü birinciliğini yaşadığı MotoGP'de bitime 4 etap kala şampiyonluğunu ilan etti.

Yarışta Fabio Quartararo, Marquez'in 0.1 saniye gerisinde ikinci, Monster Energy Yamaha ekibinin İspanyol sürücüsü Maverick Vinales, liderin 1.3 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı.

Sürücüler klasmanında en yakın takipçisi İtalyan Andrea Dovizioso'nun 110 puan önünde bulunan Marquez, MotoGP'de 2013, 2014, 2016, 2017 ve 2018'den sonra 6. kez mutlu sona ulaştı. Daha önce 125cc ve Moto2'de de birer zafer elde eden Marquez, kariyerinin ise 8. şampiyonluğunu yaşadı.

Öte yandan 26 yaşındaki Marquez, en fazla MotoGP şampiyonluğu yaşayan sürücüler sıralamasında 5 zafere sahip Avustralyalı Mick Doohan'ı geride bıraktı. İtalyan motosikletçilerden Giacomo Agostini 8, Valentino Rossi 7 şampiyonlukla Marquez'in önünde bulunuyor.

Sezonun 16. yarışı Japonya Grand Prix'si, 20 Ekim'de koşulacak.

- Pilotlar klasmanı

1- Marc Marquez (İspanya): 325 puan
2- Andrea Dovizioso (İtalya): 215
3- Alex Rins (İspanya): 167
4- Maverick Vinales (İspanya): 163
5- Danilo Petrucci (İtalya): 162

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