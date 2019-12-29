Taylan ilk kez 11'de oynadı, performansıyla alkış aldı
Galatasaray'ın genç orta sahası Taylan Antalyalı bu sezon Süper Lig’de ilk kez sarı kırmızılı formayla ilk 11’de oynadı.
24 yaşındaki futbolcu bir gol atarken, oyun içi etkinliğiyle de taraftarından alkış aldı.
Taylan, attığı golün yanı sıra yüzde 92 pas isabeti yakaladı. Rakip ceza sahası içinde 8 kez topla buluştu ve 8 ikili mücadele kazandı.
Galatasaray taraftarı, maç sonrasında Taylan'ı tribüne çağırarak "üçlü" olarak tabir edilen tezahüratı yaptırmasını istedi ve genç futbolcuya destek verdi.
TAYLAN NE YAPTI?
Gol: 1
Pas yüzdesi: %92
RCS topla buluşma: 8
Kazandığı ikili mücadele: 8
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