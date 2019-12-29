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GeriFutbol Taylan ilk kez 11'de oynadı, performansıyla alkış aldı
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Futbol
Haber Giriş: 29.12.2019 - 07:15,Son Güncelleme:/

Taylan ilk kez 11'de oynadı, performansıyla alkış aldı

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Taylan ilk kez 11'de oynadı, performansıyla alkış aldı

Galatasaray'ın genç orta sahası Taylan Antalyalı bu sezon Süper Lig’de ilk kez sarı kırmızılı formayla ilk 11’de oynadı.

24 yaşındaki futbolcu bir gol atarken, oyun içi etkinliğiyle de taraftarından alkış aldı.

Taylan, attığı golün yanı sıra yüzde 92 pas isabeti yakaladı. Rakip ceza sahası içinde 8 kez topla buluştu ve 8 ikili mücadele kazandı.

Galatasaray taraftarı, maç sonrasında Taylan'ı tribüne çağırarak "üçlü" olarak tabir edilen tezahüratı yaptırmasını istedi ve genç futbolcuya destek verdi.

TAYLAN NE YAPTI?

Gol: 1
Pas yüzdesi: %92
RCS topla buluşma: 8
Kazandığı ikili mücadele: 8

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Taylan ilk kez 11de oynadı, performansıyla alkış aldı


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