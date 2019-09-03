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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
03.09.2019 - 08:05, Son Güncelleme:

Taylan Antalyalı kimdir? Taylan Antalyalı Galatasaray'a mı transfer oldu?

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Taylan Antalyalı kimdir? Taylan Antalyalı Galatasaray'a mı transfer oldu?

Büyükşehir Belediye Erzurumspor forması giyen futbolcu Taylan Antalyalı Galatasaray’a transfer oldu. Galatasaray'a transfer olmak için BB Erzurumspor Kulübü'ndeki alacaklarından vazgeçen Taylan Antalyalı’nın hayatı ve futbol kariyeri merak konusu oldu. Peki, Taylan Antalyalı kimdir?

Taylan Antalyalı, 8 Ocak 1995 tarihinde Muğla'da dünyaya geldi. 2006'da yaşadığı şehrin futbol takımı Muğlaspor'un altyapısında futbola başladı. Burada 3 sene forma giyen Taylan, hocası tarafından Orta saha'da görevlendirildi. 2009 yılında Bucaspor altyapı avcıları tarafından keşfedilen Antalyalı, 35.000 TL karşılığında Bucaspor'a transfer oldu ve 2011 yılına kadar Bucaspor'un alt takımlarında forma giydi. 2012 yılında Bucaspor ile profesyonel sözleşme imzalayan Taylan, Sözleşme imzaladıktan iki gün sonra Kasımpaşa maçında ilk kez 1. Lig'de forma giydi. Gösterdiği performansla Feyenoord, Ajax, Beşiktaş ve Galatasaray gibi takımların dikkatini çeken Taylan için Bucaspor başkanı Bektur, "Taylan için Fatih Terim'e söz verdim. Onunla görüşmeden diğer takımlarla bir pazarlık içine girmem. Taylan'da öncelik Fatih Terim'in ve Galatasaray'ındır" açıklamalarında bulundu. 2014-2015 sezonu öncesi Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'ne transfer oldu.

Millî takım kariyeri

2009 yılında ilk kez U-15 takımında forma giyen Taylan, 2011 yılında Türkiye'nin U-16 takımında forma giydi ve 12 maça çıkıp 4 gol atarak göz doldurdu. Sezonun devamında U-17 takımında forma giyen Antalyalı, 11 maça çıkıp 5 gol kaydetti. 2012 yılında ise U-18 takımına kadar yükselen Taylan, 11 maça çıktı 5 gol kaydetti ve U-18 takımında kaptanlığa kadar yükseldi.

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