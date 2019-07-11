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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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11.07.2019 - 12:27, Son Güncelleme:

Taylan Antalyalı: "Avrupa'dan transfer teklifleri var"

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Taylan Antalyalı: "Avrupa'dan transfer teklifleri var"

Spor Toto Süper Lig'de geçen sezon küme düşen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un genç futbolcusu Taylan Antalyalı, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Geçen sezonu değerlendiren Taylan Antalyalı, bireysel olarak iyi bir performans sergilediğini, takımı küme düştüğü için ise üzgün olduğunu dile getirdi. Taylan, "Benim için güzel bir sezon geçti. Dolu dolu ilk sezonumdu. Takımım küme düştüğü için mutsuzum tabii ki. Ne yazık ki istediğimiz gibi sonuçlandıramadık geçen sezonu. Son maça kadar, son dakikaya elimizden geleni yaptık. Gönül isterdi ki devam edelim ama olmadı. İnşallah bu ayrılık fazla sürmez" ifadelerini kullandı.

"BÜYÜK TAKIMLAR TARAFINDAN İSTENİLMEK ÇOK GÜZEL BİR DUYGU"

Hakkında çıkan transfer haberlerine de açıklık getiren Taylan Antalyalı, "Büyük takımlar tarafından istenilmek çok güzel bir duygu. Süper Lig'de devam etmek istiyorum. Bunu hocamla, yönetimle ve başkanımızla paylaştım. Onların da düşünceleri bana yardımcı olma yönünde. Biraz zaman alacak gibi gözüküyor ama umarım en kısa zamanda sonuçlanır" şeklinde konuştu.

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"AVRUPA'DAN TEKLİFLER VAR"

Sadece Türkiye'den değil Avrupa'dan da teklifler aldığını açıklayan genç futbolcu, "Avrupa'dan da teklifler var. Bu teklifleri enine boyuna değerlendirip bir karar vermek istiyoruz. Burada kulübün menfaatleri de önemli. Hem kariyerim hem de kulübün açısından doğru kararı verip önüme bakmak istiyorum" dedi.

Taylan Antalyalı: Avrupadan transfer teklifleri var

"AVCI, TERİM, KARAMAN ÇOK DEĞERLİ TEKNİK ADAMLAR"

Abdullah Avcı, Fatih Terim ve Ünal Karaman'ın çok değerli teknik adamlar olduğunu söyleyen Antalyalı, "Üç teknik direktör de çok kaliteliler. Kendilerini ispatlamış hocalar. Üçünden de iyi şeyler alacağımı düşünüyorum. Şu an nasıl olur, neresi olur bir fikrim yok, zamana bırakmak gerekiyor. Neresi olursa olsun çok şey öğreneceğimi düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

"HEDEFİM A MİLLİ TAKIM FORMASINI GİYMEK"

Hedefinin A Milli Takım formasını giymek olduğunu vurgulayan Taylan, "Alt yaş gruplarında bütün formaları terlettim. Milli formayı giymek, tarif edilemez bir duygu. Şimdiki hedefim A Milli Takım'ın forması giymek ve uzun yıllar hizmet etmek. O hedef doğrultusunda çalışıyorum, umarım o formayı alır ve uzun yıllar giyerim" dedi.

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