TAYK-Eker Olympos Regatta yelken yarışları 23-25 Ağustos'ta düzenlenecek
TAYK-Eker Olympos Regatta yelken yarışları 23-25 Ağustos tarihleri arasında İstanbul-Moda, Tirilye koy içi ve Bursa-Tirilye- Moda rotasında düzenlenecek.
Bursa Yelken Kulübü (BYK) ile Moda Deniz Kulübü (MDK) iş birliğiyle düzenlenen yarış, yedinci yılında nefes kesen mücadeleye sahne olacak.
“Olympos” ismi ile 2013 yılından bu yana düzenlenen "TAYK-Eker Olympos Regatta" yarışına, yedinci yılında 35 profesyonel tekne ve 350 yelkenci katılımı bekleniyor.
Moda Deniz Kulübü önünden 23 Ağustos Cuma günü saat 17.55'de verilen start ile başlayacak “TAYK-Eker Olympos Regatta”; 24 Ağustos Cumartesi günü Bursa’nın tarih kokan yöresel lezzetleri ile ünlü kıyı kasabası Tirilye’deki koy yarışları ile devam edecek. 25 Ağustos Pazar günü Tirilye’den start verilecek yarış, Ataköy’de son bulacak.
İstanbul’dan Bursa’ya “TAYK-Eker Olympos Regatta” yarışı; denizin zorlu şartlarına, güçlü dalgalarına, beklenmedik sürprizlerine aklı, kas gücü ve ekip ruhuyla karşı koyan 30 teknenin 3 gün boyunca zorlu zirve mücadelesine sahne olacak. Rüzgârı en iyi hisseden tekne zirveye ulaşacak “Eker Olympos Regatta Kupası”nı kazanacak.
Organizasyonun kayıtları ise, kayıt işlemlerinin başlamasının ardından http://www.tayk.org.tr/yaris-ilanlari adresinden gerçekleştirilebilecek.
Yarışların programı şöyle:
Tarih Lokasyon Etkinlik Saat
23 Ağustos Cuma Moda Start 17:55
24 Ağustos Cumartesi Tirilye Koy Yarışları 13:55
24 Ağustos Cumartesi Tirilye Ödül Töreni 19:00
25 Ağustos Pazar Tirilye Finiş 09:55
26 Ağustos Pazartesi Moda Deniz Kulübü Ödül Töreni 19:00
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