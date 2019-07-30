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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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30.07.2019 - 15:20, Son Güncelleme:

TAYK-Eker Olympos Regatta yelken yarışları 23-25 Ağustos'ta düzenlenecek

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TAYK-Eker Olympos Regatta yelken yarışları 23-25 Ağustos'ta düzenlenecek

TAYK-Eker Olympos Regatta yelken yarışları 23-25 Ağustos tarihleri arasında İstanbul-Moda, Tirilye koy içi ve Bursa-Tirilye- Moda rotasında düzenlenecek. 

Bursa Yelken Kulübü (BYK) ile Moda Deniz Kulübü (MDK) iş birliğiyle  düzenlenen yarış, yedinci yılında nefes kesen mücadeleye sahne olacak. 

“Olympos” ismi ile 2013 yılından bu yana düzenlenen "TAYK-Eker Olympos Regatta" yarışına, yedinci yılında 35 profesyonel tekne ve 350 yelkenci katılımı bekleniyor.

Moda Deniz Kulübü önünden 23 Ağustos Cuma günü saat 17.55'de verilen start ile başlayacak “TAYK-Eker Olympos Regatta”;  24 Ağustos Cumartesi günü Bursa’nın tarih kokan yöresel lezzetleri ile ünlü kıyı kasabası Tirilye’deki koy yarışları ile devam edecek. 25 Ağustos Pazar günü Tirilye’den start verilecek yarış, Ataköy’de son bulacak.  

İstanbul’dan Bursa’ya “TAYK-Eker Olympos Regatta” yarışı; denizin zorlu şartlarına, güçlü dalgalarına, beklenmedik sürprizlerine aklı, kas gücü ve ekip ruhuyla karşı koyan 30 teknenin 3 gün boyunca zorlu zirve mücadelesine sahne olacak. Rüzgârı en iyi hisseden tekne zirveye ulaşacak “Eker Olympos Regatta Kupası”nı kazanacak. 

Organizasyonun kayıtları ise, kayıt işlemlerinin başlamasının ardından http://www.tayk.org.tr/yaris-ilanlari adresinden gerçekleştirilebilecek.

Yarışların programı şöyle:

Tarih                                 Lokasyon                 Etkinlik                 Saat

23 Ağustos Cuma              Moda                       Start                  17:55

24 Ağustos Cumartesi       Tirilye                    Koy Yarışları        13:55

24 Ağustos  Cumartesi      Tirilye                     Ödül Töreni         19:00

25 Ağustos  Pazar             Tirilye                         Finiş                 09:55                                               

26 Ağustos  Pazartesi   Moda Deniz Kulübü    Ödül Töreni         19:00

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