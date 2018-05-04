Tayfun Korkut'un takımı Stuttgart'ın, Hoffenheim maçı şifresiz!
Spor Arena canlı yayınlarına devam ediyor… Cumartesi Stuttgart-Hoffenheim maçı hurriyet.com.tr ve Spor Arena'dan naklen yayınlanacak.
hurriyet.com.tr ve Spor Arena'dan dev hamle...
Almanya'da çıkışta olan Tayfun Korkut'un teknik direktörlüğünü yaptığı Stuttgart, Hoffenheim maçına çıkıyor. Cumartesi günü oynanacak çekişmeli maçı HD kalitesinde ve şifresiz seyretmek için tek adres var...
BU MAÇ DA KAÇMAZ...
Geçen haftalarda hurriyet.com.tr ve Spor Arena, Bundesliga'daki büyük çekişmelere sahne olan maçları naklen yayınlamıştı...
Bu hafta da Stuttgart'ın, Hoffenheim ile oynayacağı karşılaşma cumartesi saat 16.30'dan itibaren hurriyet.com.tr ve Spor Arena'dan HD kalitesinde naklen yayınlanacak.
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