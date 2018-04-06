Tayfun Korkut'un takımı Stuttgart'ın, B.Dortmund maçı şifresiz!

hurriyet.com.tr ve Spor Arena'dan dev hamle...

Almanya'da son haftalarda büyük çıkış yakalayan Tayfun Korkut'un teknik direktörlüğünü yaptığı Stuttgart, Borussia Dortmund deplasmanına çıkıyor. Pazar günkü çekişmeli maçı HD kalitesinde ve şifresiz seyretmek için tek adres var...

BU MAÇ DA KAÇMAZ...

Geçen haftalarda hurriyet.com.tr ve Spor Arena, Bundesliga'daki büyük çekişmelere sahne olan maçları naklen yayınlamıştı...

Bu hafta da Borussia Dortmund'un Bundesliga'da pazar günü saat 16.30'da kendi sahasında Tayfun Korkut yönetimindeki, Mario Gomezli Stuttgart ile oynayacağı karşılaşma ünlü spiker Emre Tilev'in anlatımıyla hurriyet.com.tr ve Spor Arena'dan HD kalitesinde naklen yayınlanacak.

PAZAR İÇİN TEK ADRES

Bundesliga’nın 29. haftasındaki önemli maç saat 16.30'dan itibaren ünlü spiker Emre Tilev'in anlatımıyla sadece ve sadece hurriyet.com.tr ve Spor Arena'da olacak...