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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
09.10.2018 - 17:07, Son Güncelleme:

Tayfun Korkut kimdir?

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Tayfun Korkut kimdir?

Yakın zamana kadar Alman Bundesliga kulüplerinden Stuttgart'ta teknik direktör olarak görev yapan Tayfun Korkut'un kim olduğu ve kariyeri merak konusu oldu. 'Tayfun Korkut kimdir?' sorusuna yanıt arayan futbolseverler, merak ettikleri detayları internette sorguluyor. Peki, Tayfun Korkut kimdir? İşte, Tayfun Korkut'a dair tüm ayrıtılar...

2 Nisan 1974 tarihinde Almanya'nın Stuttgart şehrinde dünyaya geldi. Çocukluğundan veri futbola ilgili olan Korkut, Stuttgart yakınlarındaki Ostfildern şehrinde büyüdü ve futbola 6 yaşında yerel bir takım olan TB Ruit'te başladı. 12 yaşında da alt lig takımlarından Stuttgarter Kickers'ın altyapısına seçildi. Bu kulüpte tüm altyapı takımlarında oynadı ve başarılı olarak A takım'a kadar yükseldi. 13 Ağustos 1994'te Almanya Kupası karşılaşmasında SC Freiburg karşısında son 15 dakika oyuna girerek ilk resmî maçına çıktı. Dönemin üçüncü ligi olan Regionalliga'da mücadele eden takım ile ilk lig maçına ise 25 Eylül 1994'te SSV Ulm 1846'e karşı çıktı. Sezon sonunda birinci olan SpVgg Unterhaching'in üç puan ardında kalarak ikinci olup, 2. Bundesliga'ya çıkamadılar.

21 yaşında Fenerbahçe'ye transfer olarak Türkiye'ye geldi. Daha ilk sezonunda takımın önemli isimlerinden biri haline geldi. Sezon öncesi resmi olmayan TSYD Kupası'nda Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı 90 dakika sahada kalıp, iki maçta da galibiyet gördü. Fenerbahçe ile ilk maçı, 8 Ağustos 1995'te Partizan Tirana ile oynanan UEFA Kupası ön eleme maçı oldu. İlk golünü 9 Eylül 1995'te Gaziantepspor'a attı. İlk sezonunda 30 maça çıkıp 5 gol kaydetti. Sezon sonunda Türkiye ligi şampiyonu oldular.

1996/97 mevsiminde eylül ve ekim aylarında üst üste geçirdiği sakatlıklar sebebiyle Tayfun Korkut çok sık forma şansı bulamadı. O sezon ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında forma giydi. 2000'e kadar formasını giydiği Fenerbahçe'de teknik adamların en çok kullandığı futbolculardan biri oldu. 1998'de Başbakanlık Kupası ve Atatürk Kupası'nı kazanan kadroda yer aldı.

Fenerbahçe'de 5 sezon forma giydikten sonra Arif Erdem'le beraber Real Sociedad'a transfer oldu. Yabancı dil avantajından dolayı İspanya'da adaptasyon sorunu yaşamadı. Ligin ilk hafta maçı olan Racing de Santander karşılaşmasında sahaya ilk 11'de çıkmıştı. Ancak 32. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı ve Aralık ayına kadar sakatlığı devam etti. Sakatlıktan döndükten sonra formayı kapan Korkut, sezonu 24 maçta 4 golle kapattı. 2002-03 sezonunda eskisi kadar şans bulmasa da millî takımdan arkadaşı Nihat Kahveci ile oynadığı sezonu lig ikincisi olarak bitirme başarısı gösterdiler.

2003-04 sezonunda bir başka La Liga ekibi Espanyol'a transfer oldu. Sezon başlarında sık sık forma şansı bulsa da sezon sonuna doğru tercih edilmemeye başladı ve sezonu golsüz kapatıp, İspanya yıllarına son verdi. 2004-2005 sezonu başında Beşiktaş kulübüne transfer olarak, yeniden Türkiye'ye döndü. Beşiktaş'ta da ilk 11 oyuncusu olarak başladığı sezonu yedek kulübesinde tamamladı. Sonraki sezon da sakatlıkları nedeniyle forma şansı bulamayınca Aralık 2005'te sözleşmesi karşılıklı feshedildi. 2005-2006 sezonu devre arasında Gençlerbirliği'ne transfer oldu. Gençlerbirliği'ndeki yarım sezonunda 13 maçta 1 gol kaydetti. Sezon sonunda aktif futbolculuk kariyerine son verdi.

94 kez millî takımlara çağrılan Tayfun Korkut, 3 kez Türkiye U-21 ve 42 kez de Türkiye forması olmak üzere toplam 45 kez millî formayı giymiştir ve bu karşılaşmalarda bir gol atmıştır. Genç teknik adam son olarak Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Stuttgart'ı çalıştırıyordu.

 

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