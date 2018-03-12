Tayfun Korkut fırtınası! Stuttgart yine boyun eğmedi...
Almanya Ligi’nin 26.haftasında Stuttgart evinde RB Leipzig ile karşılaştı. Mercedes-Benz Arena Stadı’nda oynanan mücadelede takımlar buldukları pozisyonları değerlendiremedi ve sahadan 0-0’lık eşitlikle ayrıldı.
Tayfun Korkut’un çalıştırdığı Stuttgart’ta Beşiktaşlı eski futbolcular Andreas Beck ile Mario Gomez ilk 11’de maça başladı ve 90 dakika oynadı. Leipzig’de ise Galatasaraylı eski futbolcu Bruma 46.dakikada Lookman’ın yerine oyuna dahil oldu.
TAYFUN KORKUT İLE KAYBETMİYORLAR
Bu sonucun ardundan Stuttgart 34, Leipzig ise 40 puana ulaştı. Böylelikle Stuttgart, Tayfun Korkut ile birlikte yine yenilgi almadan sahadan ayrıldı. Korkut ile birlikte Stuttgart, 6 maçta 14 puan topladı ve haftayı 10.sırada bitirdi. (Ajansspor)
Yorumları Göster
Yorumları Gizle