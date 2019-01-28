Tayfun Bayındır: Trabzonspor'un 6 transfere ihtiyacı var
Tayfun Bayındır Trabzonspor’un şampiyon olabilmesi için en az 6 tane transfere ihtiyacı var Milliyet Gazetesi Spor Müdürü Tayfun Bayındır Trabzonspor’un yeniden yapılanma sürecini değerlendirdi.
Tayfun Bayındır, Trabzonspor taraftarının ve Trabzon şehrinin heyecanlı zamanlar yaşadığı ve takımın başarılı oyunundan memnun olduğu bu süreçte takımın durumunu yorumladı. Bayındır, “Trabzon’da yeniden yapılanmanın hayata geçebilmesi için en önemli faktörün sabır olduğunu düşünüyorum. İyi takviyelerle Trabzonspor seneye şampiyonluk adayı olabilir, ama Trabzonspor’un şampiyon olabilmesi için en az 6 tane transfere ihtiyacı var. Bu da 30 milyon Euro’dan bahsettiğimiz bir şey. Trabzonspor 30 milyon Euro verecek durumda değil. Trabzonspor’un bu bütçeye borçlarını ödemek için ihtiyacı var.”
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