Tayfun Bayındır: Perişan ettiler"
Milliyet Gazetesi Spor Müdürü Tayfun Bayındır, Pazar Akşamı Futbol programında Fenerbahçe-Galatasaray maçının ardından yorumlarda bulundu. Bayındır, iki takımın da şapkalarını önlerine koyup bu maç hakkında düşünmeleri gerektiğini söyledi.
Milliyet gazetesi Spor Müdürü Tayfun Bayındır, CNN TÜRK ekranlarında yayınlanan Pazar Akşamı Futbol programında Alanyaspor-Fenerbahçe maçı ile ilgili yorumlarda bulundu. Fenerbahçe’nin mevcut durumu hakkında eleştirilerde bulunun Bayındır, “Alanyaspor Fenerbahçe’yi perişan etti” dedi.
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