Tayfun Bayındır: "Lucescu ile devam edilecek"
Milliyet Spor Müdürü Tayfın Bayındır, CNN Türk'te yayınlanan "Pazar Akşamı Futbol" programında Şenol Güneş ve milli takım konusuna değindi.
Güneş'in milli takıma gitmeye niyetli olduğunu dile getiren Bayındır, Beşiktaş'ın da TFF'nin de kurumsal prensipler çerçevesinde hareket ettiğini dile getirdi. Bayındır, Lucescu ile devam edileceğini düşündüğünü söyledi.
Tayfın Bayındır, "İki taraf da çok kurumsal yapıya sahip. Bir tarafta Şenol Güneş bir tarafta Lucescu var. İkisinin de sözleşmeleri devam ediyor. TFF'nin de çok kurumsal yönetildiğini biliyoruz. İki taraf da sözleşmeler ile ilgili durumları çözmeye çalışıyor. Şenol hocanın net ifadeleri var. Sezon sonunda sözleşmem bitince milli takımda olmak istiyorum dedi. Şenol hocanın böyle bir beklentisi var. Lucescu'nun haziran ayında sözleşmesi bitiyor... TFF'nin haziran ayında, Fikret Orman'ın mayısta seçimi var. Gözlemim Lucescu ile devam edilecek şu anda.
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