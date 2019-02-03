Tayfun Bayındır: Günün dedikodusu Şenol Güneş'i istifa edeceği yönündeydi
Milliyet Gazetesi Spor Müdürü Tayfun Bayındır, Şenol Güneş'le ilgili çarpıcı bir iddiayı gündeme getirdi. Tayfun Bayındır, Beşiktaş'ın Alanyaspor'u 6-2 yendiği maçın ardından CNN TÜRK'te yayınlanan Pazar Akşamı Futbol programında değerlendirmelerde bulundu.
Bayındır, "Bugünün dedikodusu. Şenol Güneş'in bu maçtan sonra istifa edeceği yönündeydi. Gerekçesini tam bilmiyorum. Beşiktaş muhabirleri dünden beri bu konudan haberdardı. Bu dedikodu doğru mudur bilmiyorum. Ama 6-2'lik skor ve performans belki bu istifayı ötelemiştir. Şenol Güneş'le ilgili bu tür değerlendirmenin çıkıyor olması bile önemli bir konu." dedi.
ŞENER İÇİN G.SARAY DEVREDE
Şener Özbayraklı'nın menajeriyle uçakta karşılaştığını belirten Bayındır, "Ankara'dan ayın 30'unda gelirken yanıma akşam bir bey oturdu. Şener'in menajeriymiş. Konuşmasından Tolgay Şener takası sırasında Galatasaray'ın da daha önce devreye girdiğini çıkardım." diye konuştu.
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