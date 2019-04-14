Tayfun Bayındır: "G.Saray bırak galibiyeti fark atamıyorsa..."
Milliyet Gazetesi Spor Müdürü Tayfun Bayındır, Pazar Akşamı Futbol programında Fenerbahçe-Galatasaray maçının ardından yorumlarda bulundu. Bayındır, iki takımın da şapkalarını önlerine koyup bu maç hakkında düşünmeleri gerektiğini söyledi.
Bayındır, iki takımın da şapkalarını önlerine koyup bu maç hakkında düşünmeleri gerektiğini vurgulayarak, "Terzi de kötü kumaş da kötü. Sanki karşınızda dünyanın en iyi takımı var gibi anlatılıyor. Yok, düşmeye oynuyorsun. İki maç kaybet bak ne oluyor. Direnen oyuncun yok. 100 yıllık tarihi olan Fenerbahçe eğer bir derbi sonrasında 1-1'e şükrediyorsa bütün Fenerbahçe ailesinin şapkasını öne koyup düşünmesi lazım. Eğer Galatasaray, 20 yıldır yenemediği Fenerbahçe'yi, tarihinin en kötü döneminde yakalamış ve bırak galibiyeti fark atamıyorsa onun da şapkasını önüne koyup düşünmesi lazım. Bu maçı kazansan şampiyonsun" ifadelerini kullandı.
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