Tayfun Bayındır: “Fatih Hocanın tweeti çok anlamlı”
CNN TÜRK ekranlarında yayınlanan Pazar Akşamı Futbol programında spor gündeminin nabzı tutuldu. Milliyet Gazetesi Spor Müdürü Tayfun Bayındır Fatih Terim'in attığı "What can I do sometimes" tweetini değerlendi.
Tayfun Bayındır, "Tweet'in İngilizce'den Türkçe'ye çevrilmesi, 'bazen ne yapabilirim' birebir baktığın zaman. Ama şunu da çıkarabilirsiniz şuradan arkadaş daha ne yapabilirim? O görüntüye bakın göz kırpışına bakın bazen ne yapabilirim mi algılarsınız? Daha ne yaparım mı algılarsınız?" sorusunu sordu. Tayfun Bayındır, "Başkanı diyor ki ne istediyse yaptık. Hoca da diyor ki daha ne yapabilirim. Ben bu tweet'in çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Öyle kötü bir alışkanlık olmuş ki biraz önce Serdar söyledi "Yakında taraftar raconu keser" diyerek sözlerini noktaladı.
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