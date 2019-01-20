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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
20.01.2019 - 23:46 , Son Güncelleme:

Tayfun Bayındır: "Başakşehir şampiyon olduğunda..."

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Tayfun Bayındır: "Başakşehir şampiyon olduğunda..."

Pazar Akşamı Futbol programının yorumcularından Milliyet Gazetesi Spor Müdürü Tayfun Bayındır, Trabzonspor-Medipol Başakşehir maçının ardından lacivert-turunculuların yönetim yapısı hakkında yorumlarda bulundu

Bayındır şunları söyledi:

“Ben Başakşehir’e ne zaman gittiysem her seferinde çok ciddi şekilde etkilendim. Görmeyen varsa gitsin görsün. Futbol kasabası gibi bir yer. Her şey stadın etrafında konumlandırılmış. İçeri giriyorsunuz ve asansörle yukarı çıktığınızda her futbolcunun kendi ülkesinin bayrağı sizi karşılıyor. Bunun gibi birçok pozitif örnek var. İstanbul Büyükşehir Belediyespor’dan Medipol Başakşehir’e dönüşüm döneminin tamamında Mustafa Eröğüt vardı. Mesela Eröğüt kariyerinde basamak basamak çıktı. Yani bir gecede Comolli’yi getirmek ya da bir gecede Ahmet’i, Mehmet’i getirmek diye bir şey yok. Bu yapılanma da doğru bir yapılanma. Görünen o ki bu ülkede Medipol Başakşehir şampiyon olduğunda en fazla yüzde 49 hissesi Çinlilere ya da Araplara satılacak ilk futbol kulübü olacak”

Tayfun Bayındır: Bu yapılanma doğru yapılanmaPazar Akşamı Futbol programının yorumcularından Milliyet Gazetesi Spor Müdürü Tayfun Bayındır, Trabzonspor-Medipol Başakşehir maçının ardından lacivert-turunculuların yönetim yapısı hakkında yorumlarda bulundu. Bayındır şunları söyledi:
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 Bayındır 31 Ocak 2019 tarihinde Fenerbahçe’nin UEFA ile yapacağı görüşmenin çok kritik olduğunun altını çizdi.

Üç büyüklerin maddi durumu ve transfer politikaları hakkında konuşan Tayfun bayındır şunları söyledi:
“Yeni sezonda Fenerbahçe’nin de, Galatasaray’ın da, Beşiktaş’ın da çok ciddi cezalar alma ihtimalleri yüzde 80’lerde dolaşıyor. 31 Ocak tarihinin altını çizin. Ogün sadece Fenerbahçe için kritik bir gün değil. O gün Fenerbahçe’nin UEFA ile yapacağı görüşme diğer kulüpler için de bir örnek teşkil edecek. Taraftarlar transfer yapılmadığı için tepki gösteriyorlar ama bu takımlar bir süre sonra transfer yapamayacak duruma gelecekler.”

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