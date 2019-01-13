Tayfun Bayındır: "4 kulüp berbat ötesi durumda"

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTayfun Bayındır: "4 kulüp berbat ötesi durumda"
GeriFutbol Tayfun Bayındır: "4 kulüp berbat ötesi durumda"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
13.01.2019 - 23:41, Son Güncelleme:

Tayfun Bayındır: "4 kulüp berbat ötesi durumda"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

CNN TÜRK ekranlarında yayınlanan Pazar Akşamı Futbol programında kulüplerin devre arası transfer gündemi masaya yatırıldı. Programın yorumcularından Milliyet gazetesi Spor Müdürü Tayfun Bayındır kulüplerin neden transfer yapamadığını açıkladı. Bayındır konuşmasında, "Acayip rakamlardan bahsediyoruz. Rüyanızda bile görseniz inanamazsınız. Öyle rakamlardan bahsediyoruz." dedi.

Pazar Akşamı Futbol programının yorumcularından Milliyet gazetesi Spor Müdürü Tayfun Bayındır kulüplerin neden transfer yapamadığına dair önemli açıklamalarda bulundu.

Bayındır, "Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş özellikle Trabzonspor ısrarla bunları söylüyorum taraftarları oldukları için. Berbat ötesi durumdalar. Fenerbahçe'nin yabancı oyuncu transfer etme durumu çok zorda çünkü kontenjanı dolu. Bu kulüplerimizin önce satmaları gerekiyor. Paraları yok. Uçmasınlar. Falcao dediğimiz oyuncu, 8-9 milyon euro kendisi zaten alıyor. Falcao kim Balotelli kim? Bu isimler olmaz gelmez. Taraftar bunu istiyor. Sosyal medyada bunu yayıyorlar. Sonra ne oluyor kulüpler genelde bu konuda açıklama yapmıyor. Sonra Falcao'yu alamayan yönetim oluyor. Kulüplere bir finansal düzenleme mi şampiyonluk mu diye sorsanız, emin olun finansal düzenleme diyecekler. Acayip rakamlardan bahsediyoruz. Rüyanızda bile görseniz inanamazsınız. Öyle rakamlardan bahsediyoruz." açıklamasında bulundu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Tayfun Bayındır: "4 kulüp berbat ötesi durumda"

Belhanda gidiyor mu? Flaş teklif...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lefter mesajı

Sergen Yalçın'dan Ozan Tufan'a: "Bunu yapmaya mecbursun"