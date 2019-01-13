Tayfun Bayındır: "4 kulüp berbat ötesi durumda"
CNN TÜRK ekranlarında yayınlanan Pazar Akşamı Futbol programında kulüplerin devre arası transfer gündemi masaya yatırıldı. Programın yorumcularından Milliyet gazetesi Spor Müdürü Tayfun Bayındır kulüplerin neden transfer yapamadığını açıkladı. Bayındır konuşmasında, "Acayip rakamlardan bahsediyoruz. Rüyanızda bile görseniz inanamazsınız. Öyle rakamlardan bahsediyoruz." dedi.
Pazar Akşamı Futbol programının yorumcularından Milliyet gazetesi Spor Müdürü Tayfun Bayındır kulüplerin neden transfer yapamadığına dair önemli açıklamalarda bulundu.
Bayındır, "Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş özellikle Trabzonspor ısrarla bunları söylüyorum taraftarları oldukları için. Berbat ötesi durumdalar. Fenerbahçe'nin yabancı oyuncu transfer etme durumu çok zorda çünkü kontenjanı dolu. Bu kulüplerimizin önce satmaları gerekiyor. Paraları yok. Uçmasınlar. Falcao dediğimiz oyuncu, 8-9 milyon euro kendisi zaten alıyor. Falcao kim Balotelli kim? Bu isimler olmaz gelmez. Taraftar bunu istiyor. Sosyal medyada bunu yayıyorlar. Sonra ne oluyor kulüpler genelde bu konuda açıklama yapmıyor. Sonra Falcao'yu alamayan yönetim oluyor. Kulüplere bir finansal düzenleme mi şampiyonluk mu diye sorsanız, emin olun finansal düzenleme diyecekler. Acayip rakamlardan bahsediyoruz. Rüyanızda bile görseniz inanamazsınız. Öyle rakamlardan bahsediyoruz." açıklamasında bulundu.
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