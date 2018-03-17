Taurasi ve Taylor çiftinin oğlu oldu
Türkiye‘de bir dönem forma giyen yıldız basketbolcular Diana Taurasi ve Penny Taylor çiftinin oğlu Leo Michael dünyaya geldi.
Yıldız basketbolcular Diana Taurasi-Penny Taylor çiftinin oğlu dünyaya geldi. Diana Taurasi-Penny Taylor çifti bir dönem Türkiye’de de forma giymişti. İkili Fenerbahçe’de kısa bir süre beraber oynamıştı.
Şu anda basketbol hayatını Phoenix Mercury’de sürdüren ve Galatasaray’da da oynayan Taurasi’nin eski oyuncu Taylor ile evliliği Amerika basınında geniş yer bulmuştu.
Konu hakkında açıklamada bulunan Taurasi, “Bizim için özel bir şeydi. Bunu sır olarak saklamadık ama bir mesele olmasını da istemedik.” dedi.
Taylor ise, “Güzel bir gün, her şey umduğumuz gibi. İnsanlar birbirini seven iki kişi için mutlu olmasını bekler, tepki gelmeyeceğini düşünüyorum.” sözlerini kullandı.
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