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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
07.01.2019 - 14:49, Son Güncelleme:

Taşseten: 'Robinho ilk değil, son da olmayacak'

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Taşseten: 'Robinho ilk değil, son da olmayacak'

Sivasspor Asbaşkanı Faruk Taşseten, Robinho transferi ve hazırlıkları süren 2. Yarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Sivasspor'un ilk yarıda olduğu gibi ikinci yarıda da oynayacağı futbolu, yiğido duruşu ile elde edeceği başarısı ile yine gönüllerde taht kuracağını dile getiren Asbaşkan Faruk Taşseten, Sivasspor'un başarılı futbolcusu Robinho'nun transferi ile ilgili olarak "Sivasspor zaten yıldızlar topluluğu, Robinho Sivassppor'dan ilk giden yıldız olmadı son da olmayacak. Robinho öncesinde bu takım Roberto Carlos, Cicinho gibi yıldız futbolcuları da aldı. Bu yıldızlar Sivasspor'un başarısı için teknik direktör olarak ve futbolcu olarak görev yaptı. Bundan sonra da kadromuzda bu tür futbolculara yer vereceğiz. Robinho geldiği günden itibaren gerek futbolculuk hayatı, gerekse aile hayatı ile gönüllerde taht kuran, Sivasspor'a gönül veren taraftarlar tarafından sevilen birisiydi. Kısacası içimizden biriydi ama oda kariyerini düşünmek zorunda. Başkanımız mecnun Otyaktmaz ile görüştü ve şampiyonluk yaşamak istediğini söyledi. Yolu açık olsun. Sivasspor’umuza vermiş olduğu katkılardan dolayı çok teşekkür ederiz. Bu tür futbolcuların Sivassspor'a transferi ilk olmadı, son da olmayacak. Bizim için önemli olan takımın başarısıdır. Yıldızlar söner ama Sivasspor asla. "dedi.

Borçlanmaya karşıyız
Gereksiz borçlanma karşı olduklarını belirten Taşseten, "Yıldızları bu şehre yağdıran, bu şehrin aşığı ve kendini bu şehre adamış, kimsenin hayal dahi edemeyeceği kadar büyük işler yapmış, başarılara imza atmış, Sivasspor’u örnek bir kulüp yapmış, efsane bir başkan, Mecnun Otyakmaz var. Dürüst, ilkeli ve istikrarlı bir yönetimi var. Futbol takımlarının birçoğu borç batağında, UEFA kıskacı altında, transfer tahtaları kapalı. Biz ayağımızı yorganımıza göre uzatıp her zaman borçlanmanın karşısında olduğumuzu söyledik. Anadolu kulüplerinin iyi yönetilmesi ve borçlanmaya karşı olmaları lazım. Borçlanma nedeniyle yok olan kulüpler, hepimize örnek olmalı. Bu çok önemli."dedi.

Sivasspor Asbaşkanı Faruk Taşseten, Robinho'nun transferinin ardından takıma kazandırılması planlanan futbolcularla ilgili Başkan Otyakmaz’ın, yönetim ve teknik heyetin çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Taşseten, önümüzdeki günlerde transferlerle ilgili açıklama yapacaklarını, İkinci yarı için taraftar desteğine ihtiyaçları olduğunu belirterek " Sivasspor sadece yönetim kurulunun değil, Tüm Sivaslıların takımıdır. Bu takımın başarısına ortak olmak herkesin gönül borcudur. Taşın altına elimizi koymalı ve Sivasspor etrafında buluşmalıyız " dedi.

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