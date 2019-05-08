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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)
08.05.2019 - 10:27, Son Güncelleme:

Tartışmalı yüzme finali! Tolga Öcal bilerek mi düşürdü?

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Eski milli yüzücü Tolga Öcal, finiş çizgisinde sudan hemen önünde çıkan kendisinden 27 yaş küçük sporcuya çarparak düşürdü. Marmaris'te düzenlenen yarışta ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu. Öcal, havanın kapalı, gözlüğünün buğulu olması nedeniyle küçük sporcuyu görmediğini, çarptığını da fark etmediğini iddia etti.

Organizasyonun 1.5 kilometre açık su yarışmasının finalinde 40 yaşındaki eski milli yüzücü Tolga Öcal, yarışı genel klasmanda kendinden önce bitirmek üzere olan 13 yaşındaki Seyfi Diker'i denizden çıkarken iterek düşürdü. 5 Mayıs Pazar günü İçmeler'de gerçekleşen 1500 metre yarışında 11-13 yaş grubunda yarışan Deniz Yüzme Spor Kulübü'nden Seyfi Diker, çekişmeli geçen parkuru en önde tamamlayıp sudan birinci çıktı.

Bu esnada 40-44 yaş kategorisinde yarışan ve 10. kez gerçekleştirilen aynı organizasyonda daha önce birçok genel klasman şampiyonluğu bulunan Üsküdar Su Sporları yüzücüsü Tolga Öcal, finiş çizgisinde sudan hemen önünde çıkan kendisinden 27 yaş küçük sporcuya çarparak düşürdü.

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Kadınlar kategorisinde yarışa ferdi olarak katılan Ukraynalı Iryna Bolshakova, olayın ardından yarışı ilk sırada bitirirken Tolga Öcal çizgiyi ikinci sırada geçti. Küçük sporcu Seyfi Diker ise göz yaşlarına boğulup çizgiyi geçer geçmez yere yıkıldı.

Diker, olayın ardından sağlık kabinine götürüldü. Yarışı 22.03'lük derecesiyle tamamlayan Öcal, madalya törenini beklerken hakemler sporcuyu hareketinden dolayı diskalifiye ederek 22.58'le büyüklerde ikinci sırada denizden çıkan Okan Ulaş'ı birinci ilan etti.

Seyfi Diker de 22.01'lik dereceyle hem kendi kategorisinde hem de tüm yaş grubundan sporcuların yer aldığı genel klasmanda şampiyon ilan edildi. Olayın görüntülerinin sosyal medyada yer alması sonucu açıklama yapan eski milli yüzücü Tolga Öcal, havanın kapalı, gözlüğünün buğulu olması nedeniyle küçük sporcuyu görmediğini, çarptığını da fark etmediğini iddia etti. Öcal, yarış sonrası Diker'le çekilen fotoğrafını da paylaşıp özür diledi.

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Tartışmalı yüzme finali Tolga Öcal bilerek mi düşürdü

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