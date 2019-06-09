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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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09.06.2019 - 23:48, Son Güncelleme:

Tartışmalı yarışın galibi Hamilton! Kanada GP'sini saniyeler belirledi...

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Tartışmalı yarışın galibi Hamilton! Kanada GP'sini saniyeler belirledi...

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 7. yarışı Kanada Grand Prix'sini, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton kazandı.

Formula 1'de sezonun yedinci mücadelesi, Montreal kentindeki 4,361 kilometrelik Gilles Villeneuve Pisti'nde 70 tur üzerinden yapıldı.

"Pole pozisyonu"ndan başladığı yarışı lider götüren Ferrari pilotu Sebastian Vettel, 48. turda pist dışına taştı. Vettel, piste dönerken arkasındaki Mercedes sürücüsü Lewis Hamilton'ın önünü kapattığı gerekçesiyle 5 saniye cezası aldı.

Vettel, bitiş çizgisini ilk sırada geçti ancak cezası nedeniyle 2. sıraya geriledi. Hamilton böylece sezonun 5, kariyerinin 78. birinciliğine ulaştı. Bir diğer Ferrari pilotu Charles Leclerc ise 3. oldu.

Yarış sonunda Vettel, aracını podyumdaki yerine park etmedi ve kokpitten çıkarak ilk 3'e giremeyen otomobillerin bulunduğu alana kadar itti.

Tören alanına Mercedes takımının pitinden geçerek gelen Vettel, Hamilton'ın aracının önündeki 1 numaralı tabelayı 2 numaralı tabelayla değiştirdi.

Bu sonuçla puanını 162'ye çıkaran Hamilton, pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürdü. Büyük Britanyalı sürücüyü, 133 puanla takım arkadaşı Valtteri Bottas ve 100 puanla Vettel takip etti.

Sezonun 8. yarışı Fransa Grand Prix'si, 23 Haziran'da yapılacak.

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Tartışmalı yarışın galibi Hamilton Kanada GPsini saniyeler belirledi...

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