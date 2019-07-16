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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
16.07.2019 - 17:09, Son Güncelleme:

Tarsus İdmanyurdu'nda Ergün Penbe dönemi! | Transfer haberleri...

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Tarsus İdmanyurdu'nda Ergün Penbe dönemi! | Transfer haberleri...

TFF 2. Lig ekiplerinden Tarsus İdmanyurdu'nda teknik direktörlük görevine Ergün Penbe getirildi.

Tarsus Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın katılımıyla kulüp tesisinde düzenlenen toplantıda Penbe ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

A Milli Futbol Takımı ve Galatasaray'da uzun yıllar forma giyen 47 yaşındaki teknik adam, köklü bir kulüpte görev yapacak olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, "Transfer edilecek futbolcularla birlikte iyi bir hazırlık dönemi geçirmeyi hedefliyoruz. Sezona güçlü bir kadroyla başlamak ve taraftarlara iyi futbol oynayan sahada çok koşan yardımlaşma duygusunun üst düzeyde olduğu bir takım izletmeyi amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İmza töreninin ardından Penbe ve ekibi, tesiste incelemelerde bulundu.

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Tarsus İdmanyurdunda Ergün Penbe dönemi | Transfer haberleri...

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