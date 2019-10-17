Tarsus İdmanyurdu Fenerbahçe maçı ne zaman?
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur müsabakalarının programı belli oldu. Bu kapsamda Süper Lig ekibi Fenerbahçe ile TFF 2. Lig'den Tarsus İdmanyurdu bir üst tura çıkmak için karşı karşıya gelecek. Peki, Tarsus İdmanyurdu Fenerbahçe maçı ne zaman?
Tek maç eleme sistemine göre oynanacak ZTK 4. turda Tarsus İdmanyurdu ve Fenerbahçe karşılaşacak. Gözler şimdi bu mücadeleye ilişkin tarih ve saat bilgisinde. İşte, Tarsus İdmanyurdu Fenerbahçe ZTK maçı hakkında ayrıntılar...
Tarsus İdmanyurdu Fenerbahçe maçı 30 Ekim Çarşamba akşamı yapılacak. Saat 20.30'da başlayacak müsabakanın stadı henüz belirlenmedi. Maça ilişkin diğer ayrıntılar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.
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