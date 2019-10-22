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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
22.10.2019 - 10:54, Son Güncelleme:

Tarsus İdman Yurdu, Fenerbahçe maçını Mersin’de oynayacak

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Tarsus İdman Yurdu, Fenerbahçe maçını Mersin’de oynayacak

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu, Türkiye Kupası 4. eleme turunda eşleştiği Fenerbahçe maçını Mersin’de oynayacak.

Tarsus Şehir Stadı’nda resmi maçlarını oynayan Tarsus İdman Yurdu, stadının kapasitesinin ve ışıklandırmasının yeterli olmaması nedeniyle Türkiye Kupası’nda eşleştiği Fenerbahçe maçını 25 bin kapasiteli Mersin Stadı’nda oynama kararı aldı.

Sarı-Lacivertli ekip, Fenerbahçe maçını Mersin Stadı’nda oynanmasıyla ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu’na resmi müracaatını yaptı.

Tarsus idman Yurdu, Türkiye Ziraat Kupası 4. Tur karşılaşmasında Fenerbahçe’yi 30 Ekim Çarşamba günü saat 20.30’da Mersin Stadı’nda konuk edecek.

Biletler satışa çıkıyor

Tarsus İdman Yurdu Yönetimi, Ziraat Türkiye Kupası’nda Mersin Stadı’nda oynayacakları Fenerbahçe maçının bilet fiyatlarını belirledi. 23 Ekim Çarşamba günü Tarsus AVM’de satışa çıkacak olan bilet fiyatları ise şöyle:

Kale arkası: 50 TL (Tarsus İdman Yurdu taraftarı için)
Maraton: 75-100 TL
Numaralı: 125-1500 TL (Fenerbahçe taraftarı için)
Loca 10 kişilik 2500 TL
Loca 12 kişilik 3000 TL

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Ersun Yanal, Denizlispor'u yendikleri maçın ardından bu açıklamaları yapmıştı...

"Oyunun gidişatını belirledik"Süper Lig'in 8. haftasında konuk olduğu Yukatel Denizlispor'u 2-1 yenen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Ersun Yanal, "Rahat oynadık. Çok fazla pozisyon üretemesek de oyunun gidişatını belirleyen olduk." dedi.
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Tarsus İdman Yurdu, Fenerbahçe maçını Mersin’de oynayacak

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