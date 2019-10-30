Tarsus İdman Yurdu Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur heyecanı başladı. Turdaki en dikkat çeken eşleşmelerden birinde Mersin temsilcisi Tarsus İdman Yurdu ile Fenerbahçe bu akşam karşı karşıya gelecek. Tek maç eleme sistemine göre oynanacak bu turda, kazanan takım bir üst tura çıkacak. Peki, Tarsus İdman Yurdu Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu maçında deplasmanda TFF 2. Lig temsilcisi Tarsus İdmanyurdu ile karşılaşacak. Bu maça kısa bir süre kala, müsabakaya ilişkin saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. İşte, Tarsus İdman Yurdu Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası maçı hakkında tüm ayrıntılar...
Tarsus İdmanyurdu ile Fenerbahçe bu akşam 20.30'da karşı karşıya gelecek. Mersin Stadı'nda oynanacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Maç A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek.
KAZANAN TAKIM BİR ÜST TURA ÇIKACAK
Organizasyona bu turdan dahil olan sarı-lacivertli takım, Türkiye Kupası'ndaki ilk maçında Mersin temsilcisine konuk olacak.
Tarsus İdmanyurdu, 3. eleme turundan girdiği kupada, TFF 3. Lig ekibi Darıca Gençlerbirliği'ni saf dışı bırakarak 4. tura yükselmişti.
Karşılaşmayı kazanan takım, adını 5. tura yazdıracak.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Tarsus İdman Yurdu: Barış, Sefa, Mehmet, Onur, İbrahim, Erkam, Nurullah, Yılmaz Can, Mehmet Kaan, Ali Yavuz, Artun
Fenerbahçe: Altay, Murat, Sadık, Rami, Tolga, Tolgay, Jailson, Deniz, Zajc, Alper, Mevlüt
AKDENİZ EKİBİ SÜRPRİZ PEŞİNDE
Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Fenerbahçe ile karşılaşacak Tarsus İdman Yurdu, mücadelede hem seyir zevki yüksek bir maç ortaya koymak hem de rakibine sürpriz bir sonuç yaşatmak istiyor.
Fenerbahçe hazırlıklarını değerlendiren TFF 2. Lig takımlarından Tarsus İdman Yurdu'nun teknik direktörü Ergün Penbe, Fenerbahçe'yle eşleşmelerinden dolayı mutlu olduklarını söyledi.
Mersin ve çevre illerin büyük takım izleme şansı bulduğunu ifade eden Penbe, oyuncularının da Fenerbahçe'yle oynama zevkine erişeceklerini dile getirdi.
Güzel bir karşılaşma olacağını belirten Penbe, şöyle konuştu:
"Bizim takım gayet iyi oynuyor. Fenerbahçe'nin de kalitesi belli. Kupada gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Önemli olan ortaya konulan futboldan herkesin keyif alması. Gönlümüzden elemek geçiyor. Neticede Fenerbahçe gibi bir takımı eliyorsunuz. Zor ama imkansız diye bir şey yok. Geçmişte yaşanmışlığı var. Alt liglerdeki takımlar büyük takımları yenebiliyor. Seyir zevki yüksek bir futbol oynamak istiyoruz. Fenerbahçe eşleşmesi herkesi mutlu etti. Şehrin havası değişti. Sonuçta Fenerbahçe konuk olacak."
"UMUDUN OLDUĞU YERDE HİÇBİR ŞEY BELLİ OLMAZ"
Daha fazla futbolseverin maçı izlemesi için maçın Mersin'de oynanacağını anımsatan Penbe, eski Galatasaraylı olarak Fenerbahçe'ye karşı tekrar mücadele verecek olmaktan gurur duyduğunu ifade etti.
Penbe, kentte Fenerbahçe'yi ağırlamanın heyecanının yaşandığını aktararak şöyle devam etti:
"Önemli sakatlığın olmadığı mücadele olur umarım. Hak eden kazanır. İnşallah biz kazanırız. Biz yenersek maddi ve manevi çok güzel olur. Beklentinin, ümidin olduğu yerde hiç bir şey belli olmaz. Biz yenmek için elimizden geleni yapacağız. Kapanmadan, zevk veren bir karşılaşma istiyoruz. İlçede güzel bir hava var. Biz o gün geldiğinde doğru kadro ve mücadeleyle Fenerbahçe karşısına çıkmak istiyoruz. Fenerbahçe karşı oynamak hoca da olsanız futbolcu da olsanız ayrıcalıktır. Çünkü büyük bir camia. "
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