Tarsus İdman Yurdu Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Sarı-lacivertli futbol takımı, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda TFF 2. Lig temsilcisi Tarsus İdmanyurdu'na konuk olacak. Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu maçında, deplasmanda TFF 2. Lig temsilcisi Tarsus İdmanyurdu ile karşılaşacak. Peki Tarsus İdman Yurdu Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Mersin Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Organizasyona bu turdan dahil olan sarı-lacivertli takım, Türkiye Kupası'ndaki ilk maçında Mersin temsilcisine konuk olacak.
Tarsus İdmanyurdu, 3. eleme turundan girdiği kupada, TFF 3. Lig ekibi Darıca Gençlerbirliği'ni saf dışı bırakarak 4. tura yükselmişti.
Karşılaşmayı kazanan takım, adını 5. tura yazdıracak.
Tarsus İdman Yurdu Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Tarsus İdman Yurdu Fenerbahçe maçı 30 Ekim Çarşamba günü 20:30'da başlayacak. Mücadele A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.
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