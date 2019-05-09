Tarık Çamdal'a şok! 1 dakika oynamadan...
Aslan'da forma giyemeyen Tarık Çamdal, Antalyaspor'a transfer olmuştu. 28 yaşındaki futbolcu, Akdeniz ekibinde 1 dakika dahi forma giyemedi.
Aslan'da forma giyemeyen Tarık Çamdal, Antalyaspor'a transfer olmuştu. 28 yaşındaki futbolcu, Akdeniz ekibinde 1 dakika dahi forma giyemedi.
Teknik direktör Bülent Korkmaz'ın Tarık'ı gelecek sezon kadrosunda görmek istemediği kaydedildi.
Tarık, takımdan istenmemesine rağmen garanti sözleşmesinden caymamış, uzun dönem Galatasaray'da görev yapmıştı.
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