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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
21.02.2019 - 10:33, Son Güncelleme:

Tarık Çamdal: Yeniden milli takım formasını giymek istiyorum

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Antalyaspor forması giyen Tarık Çamdal, "Ben inanıyorum ki kısa sürede eski performansımı yakalayacağım. Galatasaray defteri kapandı ve yeni bir sayfa açtım kendime. Göstereceğim performansla yeniden milli takım formasını giymek istiyorum" dedi.

Antalyaspor'un devre arasında kadrosuna dahil ettiği Tarık Çamdal, DHA muhabirinin sorularını yanıtladı. Antalyaspor'a transferinden dolayı mutluluğunu dile getiren Tarık Çamdal, Antalya'da tesislerin, kulübün çok iyi olduğunu söyledi. Ailesinin de kendisiyle Antalya'ya yerleştiğini belirten Tarık Çamdal, Galatasaray'dan sonra Antalyaspor'a transferinin gerçekleşmesinin kendisi için çok iyi olduğunu vurguladı.

"GALATASARAY DEFTERİ KAPANDI BENİM İÇİN"
Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk ve teknik direktör Bülent Kormaz'a transferinin gerçekleşmesinden dolayı teşekkür eden Tarık Çamdal, "Böyle bir fırsat benim için çok önemli. Ben inanıyorum ki kısa sürede eski performansımı yakalayacağım. Bu yönde çalışmalarımı sürdürüyorum. Genelde çift antrenman yapıyorum. Galatasaray defteri kapandı benim için. Yeni bir sayfa açtım kendime. Göstereceğim performansla yeniden milli takım formasını giymek istiyorum" diye konuştu.

"ESKİ PERFORMANSIMA ULAŞMAK İSTİYORUM"
Antalyaspor taraftarının desteğinden dolayı çok mutlu olduğunu anlatan Tarık Çamdal, şöyle dedi:
"Hepsi bana güveniyor. Bende onların güvenini, bu kulübün bana verdiği fırsatı boşa çıkarmamak için en iyi şekilde değerlendirip eski performansıma ulaşmak istiyorum. Bu benim için de büyük fırsat. Uzun süredir oynamadığımdan dolayı oluşan kasığımda hafif bir sakatlığım var. Çift idman yapıyoruz, takım antrenmanlarına da katılıyorum. Her şey benim için iyi gidiyor. Çok eksiğimin olduğunu düşünmüyorum. Hazır bir seviyeye bir kaç gün içerisinde geleceğimi düşünüyorum. Her şey güzel olacak burada."

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