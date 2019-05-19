Tarık Çamdal, Süper Lig’de 1114 gün sonra ilk kez!
Antalyaspor’un sahasında Evkur Yeni Malatyaspor’u yendiği maçta teknik direktör Bülent Korkmaz’ın kadroda görev verdiği Tarık Çamdal, 1114 gün sonra ilk kez Süper Lig'de boy gösterdi.
Spor Toto Süper Lig’in 33’üncü haftasında Antalyaspor, Evkur Yeni Malatyaspor’u 3-0 yenmenin mutluluğunu yaşıyor.
Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen kırmızı beyazlılar, puanını 45’e yükselterek rakiplerinin alacağı sonucu bekleyecek.
Antalyaspor’un Evkur Yeni Malatyaspor ile oynadığı maçta teknik direktör kadroda genç oyunculara da şans verdi. Takımda az forma şansı bulan oyuncuların performansı ve skora katkıları teknik direktör Bülent Korkmaz’ı sevindirdi.
Korkmaz, futbolcularının performansından memnuniyetini, "Genç oyuncularımızı oynatmamız, onlara şans vermemiz benim adıma, Antalyaspor adına önemliydi. Bütün oyuncularımı kutluyor, tebrik ediyorum" sözleriyle dile getirdi.
HARUN ALPSOY YILDIZLAŞTI
Korkmaz’ın ilk 11’de görev verdiği gençlerden Harun Alpsoy, 1 gol ve 1 asistle Antalyaspor’un galibiyetinde önemli rol oynadı. Harun bu sezon Antayaspor formasıyla 12 lig maçında forma giydi ve 2 gole adını yazdırdı.
Genç defans oyuncusu Bahadır Öztürk ise bu sezon 11 lig maçında kadroda yer aldı. Evkur Yeni Malatyaspor maçında kurtarışlarıyla ve Mevlüt Erdinç’in attığı 3’üncü golde Amilton’a pasıyla dikkati çeken Ferhat Kaplan ise bu sezon ligde 3’üncü kez kaleyi korudu.
TARIK ÇAMDAL İLKİ YAŞADI
Korkmaz, Evkur Yeni Malatyaspor maçının ilerleyen dakikalarında kırmızı beyazlı formayı ilk kez giyen 3 futbolcuya görev verdi.
Korkmaz’ın şans tanıdığı genç oyuncular Erman Vardar ile Sergen Yatağan, oyuna sonradan dahil olarak, Antalyaspor formasını Süper Lig’de ilk kez giydi.
Devre arasında Antalyaspor’un kadrosuna kiralık olarak dahil olan Tarık Çamdal, ilk kez kırmızı beyazlı formayı giydi.
Süper Lig’de en son 29 Nisan 2016’da Bursaspor, Galatasaray karşılaşmasında forma giyen Tarık Çamdal, 1114 gün sonra maçta oynadı. Tarık Çamdal resmi maçta en son 508 gün önce Ziraat Türkiye Kupası’nda Galatasaray, Bucaspor karşılaşmasında yer aldı.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Manchester City, Federasyon Kupası'nı müzesine götürdü...
Yorumları Göster
Yorumları Gizle